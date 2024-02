ГУУ принял участие в акции «Вузы для фронта»

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 февраля 2024 года у Дома культуры МЭИ в рамках акции «Вузы для фронта» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и в преддверии Дня защитника Отечества состоялась отправка очередного груза гуманитарной помощи воинским подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции.

Гуманитарную помощь нашим бойцам собирали московские вузы: ГУУ, НИУ «МЭИ», МГРИ, МАДК им. Николаева, РУДН, МИРЭА, а также Владимирский государственный университет.

В церемонии отправки гуманитарного груза приняли участие проректор ГУУ Дмитрий Брюханов, ректор МЭИ Николай Рогалев и проректор МЭИ Алексей Плотников.

В течение нескольких месяцев университеты комплектовали и передавали на сборный пункт в НИУ «МЭИ» предметы первой необходимости для бойцов в зоне специальной военной операции: обувь, медикаменты, средства обогрева, генераторы, бензопилы, теплую одежду, продукты питания, антисептики, средства гигиены и многое другое.

Государственный университет управления выражает благодарность и уважение всем участникам акции, а также пресс-службу МЭИ за предоставленные материалы.

