В России разработана программа для диагностики дислексии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ученые НИУ ВШЭ создали инструмент, который оценивает наличие и степень дислексии у школьников, учитывая их пол, возраст, класс школы и данные видеоокулографии. В 2024 году планируется внедрение программы в клиническую практику. Исследования проводились специалистами в области машинного обучения и нейролингвистами в Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ.

Разработка предназначена для психологов, логопедов и врачей и позволяет использовать модель машинного обучения для диагностики нарушений чтения у детей на основе данных о движениях глаз.

Приложение называется «Дислектор» и будет доступно на разных платформах: настольных компьютерах с операционными системами Windows и MacOS и мобильных устройствах на основе Android и iOS. Движения глаз участника при чтении предложений с экрана ноутбука или мобильного устройства записываются с помощью видеоокулографа (айтрекера). Пользователь вводит информацию о поле, классе, возрасте, а также время и координаты фиксации взгляда, после чего программа предоставляет информацию о риске дислексии или ее наличии.

Эта разработка позволяет за очень короткий срок и без помощи профильного специалиста выявить нарушения чтения у детей и определить наличие дислексии. После ввода всех требуемых данных пользователь нажимает на кнопку «Оценить степень дислексии», и программа показывает результат предсказания модели: норма, риск дислексии или дислексия.