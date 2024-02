Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сегодня, 20 февраля 2024 года, в г. Мелитополь начал работу одиннадцатый по счету и самый крупный в Запорожской области многофункциональный центр госуслуг «Мои документы». Он стал 103-м МФЦ, открытым в новых российских регионах при поддержке Минэкономразвития России и Минстроя России.

В отделении работает 46 высококвалифицированных сотрудников, функционирует 21 окно для обслуживания посетителей. Жители 31 населённого пункта Запорожской области – а это свыше 137 тыс. человек – могут оформить здесь СНИЛС, ИНН, ОМС, получить выписку из Росреестра, ФНС, справку об отсутствии судимости и другие востребованные услуги.

В новом центре госуслуг созданы условия для обслуживания маломобильных групп населения, есть комната матери и ребёнка, игровая зона для детей. Помощь в ремонте и оснащении офиса оказал регион-шеф – Архангельская область.

«Руководство страны поставило задачу обеспечить качество госуслуг в новых регионах на таком же высоком уровне, как и по всей России. Жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сегодня доступны самые востребованные услуги, необходимые для получения всех необходимых благ и социальных гарантий. И этот перечень будет расширяться в том числе за счёт федеральных госуслуг, что обеспечит еще более высокое качество жизни населения новых российских регионов», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

В этом году центр госуслуг «Мои документы» открылся г. Рубежное (ЛНР). В г. Волноваха офис «Мои документы» переехал в новое здание.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI