Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Источник: ВЦИОМ

Финансовых оптимистов — тех, кто ожидает, что в ближайший год их материальное положение улучшится, — за последние 10 лет стало почти в два раза больше: в 2014 году только 15% ожидали роста доходов, сегодня же, по данным ВЦИОМ, 28% наших сограждан с надеждой смотрят в свое финансовое будущее. На этом фоне растет и уровень притязаний россиян, но денег для сохранения привычного уровня жизни уходит все больше. Кто из наших сограждан ощущает себя богатым и как россияне ставят себе финансовые цели — в комментарии Николая Кузнецова, доктора экономических наук, доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ.

Богатство как самоощущение

«Опросы о богатстве, пожалуй, самые неоднозначные. Хотя бы потому, что вместо формальных измерителей они предполагают обращение к чувствам.

В исследовании, проведенном корпорацией Шваб (Charles Schwab)[1] летом 2023 года, 7 из 10 американцев (70%) говорили, что для того, чтобы считать себя богатыми, им достаточно просто не иметь стресса из-за денег, а почти две трети (62%) заявили, что большему количеству денег предпочитают возможность больше времени проводить с близкими. Иначе говоря, мы богаты настолько, насколько ощущаем себя богатыми. Однако подобные опросы дают нам и пищу для размышлений. Характеризуя самоощущение человека, они показывают реальную картину общественных настроений, которая порой парадоксально расходится с сухими числами экономической статистики.

Начать следует, пожалуй, с ожиданий людей от будущего года.

На вопрос «как изменится материальное положение Вашей семьи в ближайший год?» 43% россиян заявили, что оно останется неизменным. 28% ожидают его улучшения. Еще 5% затруднились с ответом. Таким образом, практически три четверти наших сограждан предполагают, что с текущем году как минимум смогут сохранить свой прежний уровень жизни. В сложившихся условиях это довольно хороший показатель общественного оптимизма.

Интересно, что оптимизм проявляет преимущественно молодежь (от 18 до 34 лет), тогда как старшее поколение (45 лет и старше) — скорее пессимисты. Говорят, что «пессимист — это хорошо информированный оптимист». Формирует ли старшее поколение свое видение будущего, находясь под гнетом негативного опыта или это «молодости свойственна наивность»? Покажет самое ближайшее время. Лично я тоже отношу себя к оптимистам.

Равняться на социальный круг

Исследование подтвердило также известную тенденцию — большинство людей при постановке финансовых целей ориентируется на свой социальный круг.

«Жить не хуже, чем другие» — эти слова, пожалуй, можно считать девизом нескольких поколений (возраст от 35 лет и старше). И хотя в этом году доля выбравших этот ответ минимальна за последние 25 лет (41%), снижение было достигнуто не путем изменения настроения старшего поколения, а в основном за счет молодежи (от 18 до 34 лет). Именно молодежь выбирает «жить лучше, чем большинство» в России (39%), или даже чем в Западной Европе и США (13–14%).

Осмелюсь предположить, что определенное влияние оказывают социальные сети, которые весьма широко и эффективно транслируют в массы идеи успеха и богатства. И хотя уж сколько раз твердили миру, что эти изображения поверхностны и не всегда честны, но все же они не перестают возбуждать чувство зависти и мысль, что раз кто-то смог, то, значит, смогу и я. В упомянутом исследовании корпорации Шваб более половины (51%) представителей поколения миллениалов признавались, что на их взгляды на богатство повлияли публикации других людей в социальных сетях.

В общем-то, нужно сказать, финансовые амбиции — это совсем неплохо. Пока они находятся в разумных пределах и не совсем уж оторваны от реальности, конечно же.

Для привычной жизни нужно в три раза больше денег

Ответ на вопрос о минимальной сумме сбережений показывает грустную тенденцию.

Во-первых, за 10 лет эта величина выросла почти в 3,5 раза (со 143 тысяч рублей до 499 тысяч рублей). Это косвенно свидетельствует о росте стоимости жизни, размере так называемой воспринимаемой инфляции, то есть инфляции, отражающей рост цен на товары и услуги, которыми пользуется конкретный человек. В то время как Росстат рапортует нам об официальной накопленной инфляции за этот период 99,5%, человек видит, что для сохранения привычного ему уровня потребления денег стало нужно не в 2, а аж в 3,5 раза больше.

Во-вторых, интересно обратить внимание на отличие среднего и медианного значений, притом, что в качестве среднего брался его вариант, очищенный от самых больших и самых низких значений (так называемое усеченное среднее). И вот это усеченное среднее оказалось на целых 66% больше медианы (499 тысяч рублей против 300 тысяч рублей). Это говорит о сильной асимметричности (неравномерности) распределения доходов в обществе, то есть малое количество людей получает много денег, тогда как основная масса вынуждена довольствоваться гораздо меньшими суммами. В 2013 году это превышение составляло чуть более 43%, а значит, экономическое неравенство за последние 10 лет усилилось минимум в полтора раза. И если до определенного момента неравенство доходов может служить стимулом, побуждающим человека к развитию, то при слишком большом расслоении общества оно скорее приводит к социальному недовольству и общественной дестабилизации, препятствует экономическому росту».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

ВЦИОМ Финансовых оптимистов — тех, кто ожидает, что в ближайший год их материальное положение улучшится,… ” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Сми-о-нас-22.png” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b2%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI