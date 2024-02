19.02.2024 Polska w pełni popiera obecność Szwecji w OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wspólne spojrzenie na bezpieczeństwo Europy

El primer ministro Donald Tusk podkreślił, że Polskę i Szwecję łączy długa tradycja współpracy.

Mamy już długą tradycję współpracy. Łączy nas zarówno geografia – Bałtyk to nasza wspólna odpowiedzialność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego regionu, ale łączą nas także poglądy. Mamy dokładnie tę samą opinię na temat agresji rosyjskiej na Ukrainę, potrzeby pomocy dla Ukrainy czy utrzymania więzi transatlantyckich – powiedział szef polskiego rządu.

El primer ministro Ulf Kristersson potwierdził, że Szwecja jest gotowa na wzmocnienie dwustronnej współpracy w obszarze obrony i bezpieczeństwa.

Wspólnie z moim rządem liczę na współpracę w kolejnych latach i odnowę naszego Strategicznego partnerstwa, wspólnego zaangażowania we współpracęw obszarze bezpieczeństwa i obronności, a także w zakresie biznesu i innowacyjności – poin formował szef szwedzkiego rządu.

Zdecydowane poparcie Polski dla obecności Szwecji w OTAN

Potwierdziłem jeszcze raz pełne wsparcie Polski dla aktywnej obecności Szwecji w NATO. Wasza decyzja o przystąpieniu do NATO była jedną z najlepszych wiadomości, jakie usłyszeliśmy w Warszawie. To daje nam wszystkim też poczucie większego bezpieczeństwa i większej solidarności. Współpraca między nami – także w ramach OTAN – to coś bardzo obiecującego – podkreślił Premier Donald Tusk.

Szef polskiego rządu zaoferował Szwecji pełne wsparcie w procesie dołączenia do NATO. Podkreślił także, że byłoby błędem, gdyby jedno państwo NATO zablokowało obecność drugiego państwa, gotowego do aktywnej pracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Polska i Szwecja wśród najbardziej zaangażowanych w pomoc Ucrania

Od blisko dwóch lat Ukraina zmaga się z brutalną agresją Rosji na jej terytorium. W tym czasie Polska i Szwecja aktywnie wspierają Ukraińców w ich walce o wolność.

Chciałbym wyrazić uznanie dla Polski za taką pozycję lidera we wsparciu Ukrainy. Stanowisko wyrażane przez nowy polski rząd jest niezwykle ważnym przykładem dla wszystkich państw europejskich. Żyjemy w nowej, niebezpiecznej rzeczywistości, najeżonej wyzwaniami dla bezpieczeństwa i obrony, najważniejszymi od czasu zimnej wojny – mówił szwedzki Premier.

Skuteczna ochrona wschodniej granicy Polski

El primer ministro Donald Tusk podziękował Szwecji za zrozumienie i wsparcie w temacie nielegalnej migracji.

Szczególnie w tej części Europy nielegalni migranci maja dodatkowy wymiar związany z bezpieczeństwem. Ochrona granicy z Rosją i Białorusią, ochrona przed nielegalną migracją, jest także częścią naszej polityki obrony. Oba reżimy używają nielegalnej migracji jako narzędzia do takiej nowej, specyficznej “guerra híbrida”. Musimy mieć tego świadomość. Potwierdziłem panu Premierowi, że Polska będzie zdeterminowana w skutecznej ochronie naszej granicy wschodniej – zapewnił szef polskiego rządu.

Wspólnie przeciw nieuczciwej konkurencji

El primer ministro Donald Tusk zapewnił, że Polska i Szwecja będą intensywnie współpracować nad kształtowaniem przyszłej polityki europejskiej – takiej, która będzie chroniła rynki przed nieuczciwą konkurencją.

Dziękuję za wymianę uwag na temat potrzeby ochrony naszych rynków przed nieuczciwą konkurencją. Para doświadczenie i szwedzkie, i polskie będzie bardzo przydatne w kształtowaniu także polityki europejskiej, jeśli chodzi o kwestie rynku wewnętrznego, konkurencyjności także w kwestiach geopolitycznychi obronnych – powiedział szef r ządu Donald Tusk.

Premier polskiego rządu poinformował także premier Szwecji o problemach naszym rynku produktów rolnych.

Będę oczekiwał od naszych sociow w UE współpracy na rzecz rozwiązań, które mogą pogodzić ochronę klimatu z interesami dużych grup społecznych i zawodowych, jak na przykład rolników – podkreślił Prezes Rady Ministrów

MIL OSI