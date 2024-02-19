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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

19 de febrero de 1899 года день рождения Политеха. Николай II утвердил докладную запискучистра финансов С. Ю. Витте об «устройстве Политехнического института в Петербурге». Была сформирована блестящая, высокопрофессиональная команда единомышленников, возглавляемая товарищем ministra В. И. Ковалевским. Строительство велось в течение 1900–1905 гг. по проектам архитектора Э. Ф. Вирриха и возглавляемой им архитектурной мастерской. Так начала зарождаться наш университет.

В день основания вокруг Politeha находились только поля и дачи. Сегодня университет стал не только центром отечественной и мировой науки, но и архитектурной изюминкой района, любимым местом политех ников и жителей города. Каждый год руководство, преподаватели, студенты, выпускники and друзья отмечают день рождения Sankt-Peterburgscogо политехническог о университета.

19 de febrero de 1897, año de nacimiento de Fedor George Loginov, fundado en 1932 por la institución política de Leningrado. On руководил строительством Чирчикской ГЭС (Узбекистан), работал в Ташкенте, в послевоенные годы восстанавливал Днепрогэс. С 1950 по 1954 год возглавлял строительство Сталинградской ГЭС. En 1954, Фёдор Георгиевич сталчистром строительства электростанций СССР, y en 1957, году получил должность первого заместителя ministra электростанций СССР. Первостроитель and основатель города Волжский: введенная Логиновым практика возведения капитального жилья для гидростроителей послужила основанием города.

20 de febrero de 1871, года родился Boris Grigoryevich Галёркин. En 1909, se impartieron cursos de ropa de vestir y de máquinas eléctricas y de máquinas eléctricas en el año 1909. итехе. С 1921 года работал на инженерно-строительном факультете и в 1923–1929 годах был его деканом. B. Г. Галёркин посвятил научные труды проблемам строительной механики and теории упругости. Он разработал эффективные методы точного and приближенного интегрирования уравнений теории упругости, внёс значительный вклад в со здание теории изгиба пластикон.

21 de febrero de 1920 года учёные-политехники во главе с М. A. Шателеном вошли в состав Комиссии по електрификации России. В утверждённом правительством и подписанном В. И. Лениным «Положении» комиссия получила официальное название «Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)» п ри отделе электротехнической промышленности ВСНХ. ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики. В нём предусматривалось строительство не только генерирующих мощностей, но и предприятий, обеспечивающих эти строй всем нео бходимым.

22 febreros (10 febreros por estilo) 1987 года родился советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союз Леонид Александрович Говоров. En 1916 nació la institución estudiantil de la institución politécnica de Petrogrado. Спустя 28 let Л. A. Говоров, командуя войсками Ленинградского фронта, прорвал блокаду Ленинграда. El 27 de enero de 1944 comenzó la campaña de lanzamiento de programas de televisión en la provincia de Leningrado de los bloques.

23 de febrero de 1899 года создана Особая строительная комиссия по сооружению зданий Санкт-Петербургского политехнического института во главе с инженером, директором-распорядителем правления общества Китайско-Восточной железной дороги Э. K. Циглером фон Шафгаузеном. Членами комиссии стали Н. P. Ланговой, А. Н. Бенуа, К. K. Tarasov, A. M. Михайлов, В. M. Веселовский и архитектор-строитель Э. Ф. Виррих.

24 de febrero de 1967, en Выборгском Дворце культуры состоялось торжественное собрание, посвящённое вручению ЛПИ им. Калинина государ involucre ний.

24 de febrero de 1864, года родился Владимир Ефимович Грум-Гржимайло, российский and советский изобретатель, инженер металлург-те плотехник, педагог и организатор производства, член-correspondent АН СССР (1927 год). С 1907 года — адъюнкт, а в 1911–1918 годы — ординарный профессор Санкт-Петербургского политехнического политехнического института.

25 de febrero de 1896 Leninina Nicolai Alexandrovich Dorovlev. En 1912 se incorporó a la institución politécnica de Petrogrado. En 1915, Николай Александрович добровольцем вступил в армию, в Петергофскую школу прапорщиков. Н. A. Доровлёв — создатель 76-mm mортиры, 107-mm minомёт, 82-mm minомёт БМ-36, а также руководитель разработок and производства 76-mm МБ, 60 mm ротного чомёта, 107 мм y 120 мм полковых чомётов, 150- мм y 165 mm газодинамических minомётов, 132 mm y 245 mm реактивных minомётов.

24 de febrero de 1973, года в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное». Советская и российская научно-популярная teleprogramma очень полюбилась публике. Первый выпуск посвятили космосу. Бессменным ведущим передачи был советский и российский учёный-физик, профессор Сергей Петрович Капица, сын Petra Leonidovich Kapis, политехника и лауреата Нобелевской премии по физике.

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