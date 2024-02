Финансовые новости: Система управления рисками форекс-дилера: базовый стандарт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

С 1 сентября 2024 года форекс-дилеры должны скорректировать подходы к управлению рисками. Банк России утвердил новый базовый стандарт. Он уточняет требования к ведению реестра рисков, к их оценке, а также разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и риск-менеджмента в организации таких процедур.

Управление рисками — единый непрерывный процесс. Он включает выявление событий, несущих риск, оценку их последствий, определение допустимого уровня рисков и разработку мер по его снижению, а также контроль за всеми этими этапами. Документ содержит перечень основных рисков. К ним относятся финансовые риски — рыночный, кредитный, риск ликвидности, и нефинансовые — коммерческий, репутационный, операционный, правовой и другие. Форекс-дилеру следует идентифицировать риски, провести их оценку и подготовить меры реагирования. Также организация устанавливает допустимый для себя уровень риска, а чтобы его лучше контролировать, ведет реестр рисков. Кроме того, стандарт определяет порядок расчета обобщенных финансовых результатов, полученных клиентами форекс-дилера по заключенным договорам. Отдельная глава документа посвящена требованиям к программно-техническим средствам форекс-дилера и обеспечению информационной безопасности процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем. Предусматривается, что форекс-дилеры как минимум раз в три года должны проводить аудит программного-технического комплекса. Фото на превью: Summit Art Creations / Shutterstock / Fotodom

