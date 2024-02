Финансовые новости: Инфляция в январе практически не изменилась

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Годовая инфляция в январе осталась на уровне 7,4%. Текущий рост потребительских цен сохранялся вблизи значений декабря. Он замедлился с пиковых уровней осенних месяцев. Тем не менее темпы роста цен продолжают значительно превышать 4% в пересчете на год.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен». Фото на превью: Tumeyesa / Shutterstock / Fotodom

