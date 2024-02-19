Финансовые новости: Инфляция в январе практически не изменилась

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Годовая инфляция в январе осталась на уровне 7,4%. Текущий рост потребительских цен сохранялся вблизи значений декабря. Он замедлился с пиковых уровней осенних месяцев. Тем не менее темпы роста цен продолжают значительно превышать 4% в пересчете на год.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до
Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».
Фото на превью: Tumeyesa / Shutterstock / Fotodom
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