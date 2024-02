Финансовые новости: Инвесторы стали сдавать тест на понимание сложных инструментов лучше, но реже: итоги двух лет тестирования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Более 9 млн неквалифицированных инвесторов — клиентов крупных брокеров прошли тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов за два года действия этой процедуры. Успешно сдала тест треть из них (33,32%).

За это время число неквалифицированных инвесторов выросло почти на 78% (с 19,7 до 35 млн), однако доля участников тестирования значительно снизилась (с 23,7 до 9,17%). При этом результаты сдачи тестов во второй год в среднем были лучше, чем в первый. Это свидетельствует о более осознанном подходе неквалифицированных инвесторов к выбору финансовых инструментов и подготовке к тестированию. Больше всего инвесторов сдают тест на понимание особенностей и рисков российских акций, не включенных в котировальные списки. Далее следуют необеспеченные сделки и российские облигации без необходимого рейтинга, которые стали интересны неквалифицированным инвесторам во второй год тестирования, сменив иностранные акции, не включенные в котировальные списки. При этом самые популярные темы оказались и самыми сложными — там было допущено больше всего ошибок. Смещение интереса с иностранных бумаг на российские может объясняться санкционными рисками и введением ограничений на приобретение ряда инструментов. С первого раза тест прошла примерно половина инвесторов, почти четверть (23%) — с четвертой попытки. При этом доля сдавших с первого раза постепенно снижалась по мере того, как росло количество вопросов в тесте. Также уменьшилась доля тех, кто сдает с четвертого раза и более, что может свидетельствовать об уходе от практики прохождения теста методом перебора. Согласно результатам поведенческой экспертизы, тестирование повышает осознанность и осмотрительность инвесторов при совершении сделок, позволяет оценить знания о финансовом инструменте, предостерегает от приобретения рискованных продуктов и инструментов, природа которых непонятна инвесторам и может привести к неконтролируемым убыткам. Фото на превью: Andrii Yalanskyi / Shutterstock / Fotodom

