Финансовые новости: Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (19.02.2024)

Банк России сохранил на II квартал 2024 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам, установленные для I квартала 2024 года. МПЛ направлены на сдерживание роста закредитованности граждан за счет ограничений на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственное удлинение срока кредитов (займов).

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

В конце 2023 года в условиях ужесточения денежно-кредитной и макропруденциальной политики (повышение макропруденциальных надбавок с 1 сентября и сокращение МПЛ в IV квартале 2023 года) наметилось замедление потребительского кредитования. За IV квартал 2023 года портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 2,0%1 (+5,9% за III квартал 2023 года), при этом в декабре задолженность по потребительским кредитам снизилась на 0,1%2. Тенденция к охлаждению рынка потребительского кредитования в 2024 году, вероятно, сохранится. Банк России ожидает, что прирост портфеля потребительских кредитов в 2024 году составит от 3 до 8%.

МПЛ позволили заметно снизить долю кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Доля выдаваемых кредитов с ПДН3 более 80% уменьшилась с 36% в IV квартале 2022 года до 17% в IV квартале 2023 года, а остаток задолженности, приходящийся на таких заемщиков, сократился с 34 до 28% портфеля4. Доля фактически предоставленных кредитов с ПДН более 80% превосходит установленное значение МПЛ (5%), поскольку часть из них предоставляется с использованием кредитных карт, эмитированных в предыдущие периоды5. По мере обновления портфеля кредитных карт их доля будет снижаться.

В январе — сентябре 2023 года сокращение доли кредитов с ПДН более 80% сопровождалось увеличением выдач в соседнем сегменте — с ПДН от 50 до 80% (с 27% в IV квартале 2022 года до 33% в III квартале 2023 года6), поэтому для этого диапазона долговой нагрузки был установлен отдельный МПЛ7. Эта мера обеспечила снижение доли выдач таких кредитов с 33% в III квартале 2023 года до 28% в IV квартале 2023 года. В целом за год применения МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании доля выдаваемых потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) снизилась с 63 до 45%.

Значения МПЛ для банков (за исключением банков с базовой лицензией)

ПДН превышает 50%, но не превышает 80% ПДН превышает 80% Срок возврата кредита превышает 5 лет I квартал 2024 г. II квартал 2024 г. I квартал 2024 г. II квартал 2024 г. I квартал 2024 г. II квартал 2024 г. От объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования 25% 25% 5% 5% 5% 5% От объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования 10% 10% 5% 5% 5% 5%

Значения МПЛ для микрофинансовых организаций

ПДН превышает 50%, но не превышает 80% ПДН превышает 80% Срок возврата займа превышает 5 лет I квартал 2024 г. II квартал 2024 г. I квартал 2024 г. II квартал 2024 г. I квартал 2024 г. II квартал 2024 г. От объема предоставленных потребительских займов без лимита кредитования 25% 25% 15% 15% Нет лимита От объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования 15% 15% 15% 15% Нет лимита

Сохранение текущих значений МПЛ обеспечит дальнейшее снижение доли рискованных кредитов в портфеле потребительских кредитов.

Решение о значении МПЛ на III квартал 2024 года будет принято Банком России в мае 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

1 По данным формы отчетности 0409115. С поправкой на секьюритизацию кредитов в декабре 2023 года. 2 Без поправки на секьюритизацию кредитов в декабре 2023 года сокращение портфеля составило 1,9%. 3 Показатель долговой нагрузки заемщика. 4 По данным формы отчетности 0409704. 5 МПЛ по кредитным картам ограничивают долю вновь открытых и увеличенных кредитором лимитов, а не долю фактически предоставленных кредитов с высоким уровнем ПДН, поскольку решение об использовании лимита принимает заемщик. Часть задолженности формируется по картам, выпущенным в период действия более мягких лимитов либо вообще до введения МПЛ. 6 При этом доля кредитов с ПДН более 80% в этот период снизилась более существенно — с 36 до 25%. 7 В IV квартале 2023 года — 30% для кредитов наличными и 20% для кредитных карт, для I квартала 2024 года эти МПЛ были дополнительно ужесточены до 25 и 10% соответственно.

