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Финансовые новости: Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (19.02.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России сохранил на II квартал 2024 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам, установленные для I квартала 2024 года. МПЛ направлены на сдерживание роста закредитованности граждан за счет ограничений на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственное удлинение срока кредитов (займов).

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

В конце 2023 года в условиях ужесточения денежно-кредитной и макропруденциальной политики (повышение макропруденциальных надбавок с 1 сентября и сокращение МПЛ в IV квартале 2023 года) наметилось замедление потребительского кредитования. За IV квартал 2023 года портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 2,0%1 (+5,9% за III квартал 2023 года), при этом в декабре задолженность по потребительским кредитам снизилась на 0,1%2. Тенденция к охлаждению рынка потребительского кредитования в 2024 году, вероятно, сохранится. Банк России ожидает, что прирост портфеля потребительских кредитов в 2024 году составит от 3 до 8%.

МПЛ позволили заметно снизить долю кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Доля выдаваемых кредитов с ПДН3 более 80% уменьшилась с 36% в IV квартале 2022 года до 17% в IV квартале 2023 года, а остаток задолженности, приходящийся на таких заемщиков, сократился с 34 до 28% портфеля4. Доля фактически предоставленных кредитов с ПДН более 80% превосходит установленное значение МПЛ (5%), поскольку часть из них предоставляется с использованием кредитных карт, эмитированных в предыдущие периоды5. По мере обновления портфеля кредитных карт их доля будет снижаться.

В январе — сентябре 2023 года сокращение доли кредитов с ПДН более 80% сопровождалось увеличением выдач в соседнем сегменте — с ПДН от 50 до 80% (с 27% в IV квартале 2022 года до 33% в III квартале 2023 года6), поэтому для этого диапазона долговой нагрузки был установлен отдельный МПЛ7. Эта мера обеспечила снижение доли выдач таких кредитов с 33% в III квартале 2023 года до 28% в IV квартале 2023 года. В целом за год применения МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании доля выдаваемых потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) снизилась с 63 до 45%.

Значения МПЛ для банков (за исключением банков с базовой лицензией)

  ПДН превышает 50%, но не превышает 80% ПДН превышает 80% Срок возврата кредита превышает 5 лет
квартал 2024 г. II квартал 2024 г. квартал 2024 г. II квартал 2024 г. квартал 2024 г. II квартал 2024 г.
От объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования 25% 25% 5% 5% 5% 5%
От объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования 10% 10% 5% 5% 5% 5%

Значения МПЛ для микрофинансовых организаций

  ПДН превышает 50%, но не превышает 80% ПДН превышает 80% Срок возврата займа превышает 5 лет
квартал 2024 г. II квартал 2024 г. квартал 2024 г. II квартал 2024 г. квартал 2024 г. II квартал 2024 г.
От объема предоставленных потребительских займов без лимита кредитования 25% 25% 15% 15% Нет лимита
От объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования 15% 15% 15% 15% Нет лимита

Сохранение текущих значений МПЛ обеспечит дальнейшее снижение доли рискованных кредитов в портфеле потребительских кредитов.

Решение о значении МПЛ на III квартал 2024 года будет принято Банком России в мае 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

 

1 По данным формы отчетности 0409115. С поправкой на секьюритизацию кредитов в декабре 2023 года.

2 Без поправки на секьюритизацию кредитов в декабре 2023 года сокращение портфеля составило 1,9%.

3 Показатель долговой нагрузки заемщика.

4 По данным формы отчетности 0409704.

5 МПЛ по кредитным картам ограничивают долю вновь открытых и увеличенных кредитором лимитов, а не долю фактически предоставленных кредитов с высоким уровнем ПДН, поскольку решение об использовании лимита принимает заемщик. Часть задолженности формируется по картам, выпущенным в период действия более мягких лимитов либо вообще до введения МПЛ.

6 При этом доля кредитов с ПДН более 80% в этот период снизилась более существенно — с 36 до 25%.

7 В IV квартале 2023 года — 30% для кредитов наличными и 20% для кредитных карт, для I квартала 2024 года эти МПЛ были дополнительно ужесточены до 25 и 10% соответственно.

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