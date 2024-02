Трудовые коллективы «Роснефти» расскажут на выставке «Россия» о социальных проектах Компании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во вторник, 20 февраля, в павильоне «Роснефти» на ВДНХ состоится тематический день «Люди – главный приоритет «Роснефти», в ходе которого трудовые коллективы обменяются опытом и расскажут о различных социальных проектах Компании. Мероприятие приурочено к Году семьи и пройдет в День энергетики на выставке «Россия» в рамках Форума национальных достижений.

В тематическом дне примут участие несколько трудовых династий, ветераны, молодые специалисты – победители конкурса «Лучший по профессии», а также сотрудники кадровых служб «Роснефти» и ее предприятий.

В рамках сессии «Роснефть – моя семья» гости экспозиции смогут познакомиться с историей одной из трудовых династий Компании.

Семейные трудовые династии – опора и гордость «Роснефти». В них опыт, навыки и мастерство передаются из поколения в поколение. На предприятиях «Роснефти» в настоящее время работают представители 27 трудовых династий, общий стаж которых превышает 7,5 тыс. лет. В рамках Года семьи в России, старт которому в январе на ВДНХ дал президент РФ Владимир Путин, трудовые династии Компании принимают активное участие в мероприятиях выставки «Россия».

В ходе тематического дня в павильоне «Роснефти» также состоятся презентации корпоративных проектов «Лучший по профессии», «Дети – наше будущее» и «С заботой о людях». Кроме того, творческие коллективы Компании исполнят музыкальные и вокальные номера, представят зрителям мюзикл о нефтедобыче.

Главный актив «Роснефти» – это высокопрофессиональный персонал, мотивированный на эффективную работу. Кадровая политика Компании направлена на обеспечение постоянного притока в «Роснефть» профессионально подготовленной молодежи, ее максимально быструю и эффективную адаптацию на предприятиях.

Эффективно решать задачи молодежной политики позволяет корпоративная система непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие», в рамках которой Компания формирует внешний кадровый резерв из числа школьников и студентов в регионах своей производственной деятельности, а также организует работу с молодежью. Зачастую на производство приходят дети работников, чтобы продолжить дело своих родителей. Особенно часто такое происходит в тех семьях, где старшие поколения увлечены и гордятся своим делом, являются примером для младших.

В соответствии с Указом президент Российской Федерации Владимира Путина 2024 год объявлен в России Годом семьи. Решение принято для сохранения и защиты традиционных семейных ценностей.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях, проходящих в павильоне «Роснефти», и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

