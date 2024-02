«Твой Ход», студент

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления приглашает своих студентов принять участие в четвёртом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».

В четвёртом сезоне Проекта запланировано проведение двух конкурсных направлений: «Делаю» и «Первопроходец».

Направление «Делаю» ориентировано на выявление лидерской позиции среди студентов, чьи проекты способствуют вовлечению молодых людей в позитивную повестку развития страны. По результатам проведения указанного направления будут определены 200 проектов, лидеры которых получат премию размером 1 000 000 рублей.

Заявки принимаются в период с 25 января по 11 марта 2024 года.

Направление «Первопроходец» позволит первокурсникам заявить о себе, погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, а также познакомиться с экосистемой молодёжной политики страны, следуя разработанной «дорожной карте». По итогам реализации направления «Первопроходец» будут определены 400 победителей, которые получат ценные призы и подарки от организаторов и партнеров Проекта.

Для первокурсников 2023/24 учебного года заявки на направление принимаются в период с 25 января по 25 февраля 2024 года, для первокурсников 2024/25 учебного года – в период с 1 по 30 сентября 2024 года.

Для участия в треках Проекта необходимо зарегистрироваться на его официальном сайте.

Также четвёртый сезон Проекта включает в себя экспедицию по изучению российского студенчества и создание сборника «Традиции и тенденции российского студенческого сообщества», годовое исследование «100 вопросов о студенчестве», конкурс для профессорско-преподавательского состава, конкурс на разработку лучшей программы адаптации для студентов и другие возможности.

Подробная информация о возможностях Проекта размещена в Положении.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи, а также входит в линейку проектов АНО «Россия – страна возможностей».

