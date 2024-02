«Роснефть» презентовала на выставке «Россия» планы по развитию программы «Школа-вуз-предприятие»

Source: MIL-OSI Russian Language News

День «Роснефть-классов» состоялся в воскресенье в павильоне Компании на ВДНХ. Мероприятие прошло в рамках тематического Дня образования Форума национальных достижений, проводимого на Международной выставке-форуме «Россия».

В ходе тематического дня руководители партнерских образовательных учреждений из нескольких регионов присутствия Компании представили лучшие практики реализации проекта по довузовской подготовке учащихся в рамках корпоративной системы непрерывного образования.

Представители кадрового блока Компании рассказали о дальнейших планах развития системы непрерывного образования. Число ее полноправных участников пополнится целым рядом организаций профессионального образования, а название будет расширено до «Школа – колледж/вуз – предприятие».

В воскресенье в павильоне «Роснефти» также состоялся показ «визитных карточек» учащихся «Роснефть-классов» из разных регионов страны, видеороликов и лекций о профессиях и специальностях нефтегазовой отрасли и нефтяном деле.

Традиционно в этот день среди гостей павильона в ходе квизов и викторин были разыграны призы и сувениры.

Об основных мероприятиях в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Справка: «Роснефть» как один из крупнейших работодателей страны уделяет повышенное внимание развитию кадрового потенциала. Политика Компании направлена на обеспечение постоянного притока профессионально подготовленной молодежи – лучших выпускников образовательных организаций, их максимально быструю и эффективную адаптацию на предприятиях. С этой целью Компания проводит активную работу по формированию молодого внешнего кадрового резерва из числа школьников и студентов в регионах своей производственной деятельности, а также организует работу с молодежью. Эффективно решать задачи молодежной политики позволяет корпоративная система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». Программа «Школа – вуз – предприятие» действует с 2005 года и обеспечивает постоянный приток в Компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки. В настоящее время «Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза, 58 колледжей и 58 школ. «Роснефть-классы» – первая ступень корпоративной системы непрерывного образования. В общей сложности действует 110 таких классов в 12 регионах страны. В них обучается порядка 2400 ребят.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

19 Февраля 2024 г.

