При поддержке «Роснефти» состоялся Фестиваль культуры коренных народов Севера Тюменской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

При поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») в Тюменской области состоялся Фестиваль культуры коренных народов. Проведение тематического мероприятия способствует сохранению и популяризации национальной культуры и традиций народа ханты.

Для участия в спортивной и культурной программе Фестиваля прибыли представители коренных народов со всех поселений Уватского района. Участники состязались в национальных видах спорта – метании тынзяна на хорей (аркана на шест, которым погоняют оленей), набрасывании колец на рога оленя, перетягивании палки, стрельбе из лука и прыжках через нарты. Для юных гостей была организована отдельная развлекательно-развивающая программа.

Гостей фестиваля также заинтересовали мастер-классы по бисероплетению и изготовлению оберегов, ложек из бересты, национальных кукол и их росписи традиционным орнаментом Севера. Кроме того, посетители отведали блюда национальной кухни – северную уху и чай на таежных травах и ягодах, прокатились на оленьей упряжке. В рамках Фестиваля работали выставочные экспозиции изделий декоративно-прикладного творчества «Северные узоры», а также фотовыставка «Демьянские ханты».

На открытии фестиваля представители «РН-Уватнефтегаза» вручили коренным жителям технику для ведения традиционных промыслов – снегоходы, лодочные моторы, бензогенераторы, а также моторное масло НК «Роснефть» для двигателей. В общей сложности, за последние годы предприятие передало семьям хантов более 140 единиц техники.

Мероприятие, зародившееся при поддержке «РН-Уватнефтегаза» как ярмарка товаров народных промыслов, второй год подряд проходит в расширенном формате фестиваля. Ханты представили на ярмарочных рядах свежемороженую и копченую рыбу, мясо, ягоды, кедровые орехи, изделия из пушнины и бисера.

Сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни – одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». Предприятия Компании реализуют множество социальных проектов в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных и медицинских объектов в районах исконного проживания КМНС.

«РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией Уватского муниципального района поддерживает представителей хантов, манси и эвенков Тюменской области, оказывает всестороннюю помощь в сохранении их самобытной культуры и уклада жизни. Предприятие ежегодно оплачивает обучение молодежи в средних специальных и высших учебных заведениях, финансирует участие в соревнованиях по национальному виду спорта – гонках на обласах (лодках). Предприятие также предоставляет доступ к зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам, которые строит для производственных нужд, организует выдачу топлива на ближайших к стойбищам месторождениях.

Справка: «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

19 Февраля 2024 г.

