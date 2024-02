Source: MIL-OSI Russian Language News

23 февраля 2024 года на территории ВДНХ пройдет Музыкальный патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь».

Главные роли в постановке, посвященной сильным русским женщинам, которые вместе с соотечественниками трудятся в зоне проведения СВО, по традиции исполнят резиденты арт-кластера «Таврида».

В четырех тематических новеллах они расскажут гостям четыре трогательных истории, основанные на реальных событиях. Финальная часть, которая меняется показ от показа, в этот раз символично называется «Сила» и повествует о том, как складываются судьбы главных героинь, какова цена их подвигов и какую роль они играют в большом общем деле. Все части спектакля основаны на реальных историях и судьбах реальных людей.

Хедлайнером представления станет известный исполнитель SHAMAN, который выступит в качестве рассказчика всех четырех новелл и своими песнями соединит все истории в единое повествование.

Специальный гость спектакля — Легенда Тавриды Олег Газманов.

Спектакль состоится 23 февраля 2024 года в 19:00 (сбор гостей в 18:30) по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, 119 (павильон № 75, большой конференц-зал).

Вход бесплатный по спискам. Чтобы попасть в число зрителей спектакля обращайтесь к специалисту УМПиВР ГУУ Ивану Яшкову по телефону +7 925 134 9071 до 21 февраля.

Напомним, что арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, которая объединяет образовательные заезды, фестиваль, федеральную сеть арт-резиденций, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты.

