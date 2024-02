Поток эмоций: волны выпускников всех поколений заполнили Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 февраля Политех начал отмечать 125-летие. Первыми пришли поздравить вуз его выпускники. Ровно в полдень шумным многотысячным потоком они влились в стены альма-матер.

Внутри Главного здания было многолюдно и весело. По коридорам гуляли целыми семьями, а кто именно в компании политехник, можно было определить по юбилейным значкам. На огромной схеме гости искали свои аудитории, где они могли встретиться с однокурсниками, а студенты-волонтёры объясняли тем, кто окончил Политех давно, как теперь называются их факультеты и кафедры. Периодически своды оглашались дружным скандированием: «По-здра-вля-ем!!!» Это выпускники записывались у открытого микрофона, который организовала телестудия Политеха. Все желающие могли в этот день стать героями репортажа о праздновании 125-летия, сказав в микрофон несколько проникновенных слов. А ещё можно было оставить запись в книге пожеланий, и она скоро заполнилась эмоциональными посланиями.

Поздравляю родной Политех со 125-летием! Живи, процветай, мой Политех! (Выпускница ММФ 1989 года Марина Михайловна Моисеева, инженер-конструктор 1-й категории технологической оснастки НПФ «Меридиан»).

Семья Даниловых — все выпускники Политеха. Валерий Германович окончил институт в 1967 году, Лидия Михайловна — в 1969-м (тогда она носила фамилию Запруднова), а их дочь Ольга в 1995-м. Все — гидроэнергетики.

«Я из Ленинграда, но родилась на строительстве Кольской гидростанции, Каскад Нивских ГЭС, — рассказала Лидия Михайловна. — Пятилетним ребёнком увидела гидростанцию, когда спустилась под землю на лифте. И с тех пор мне было ясно, кем я буду. Окончила гидротехнический факультет, кафедру использования водной энергии, поехала на строительство Красноярской ГЭС. И там встретила мужа, которого в институте никогда не видела. Поженились в 1971 году. Мы и сегодня живем в профессии, иначе не можем. 25 лет во всесоюзном тресте „Спецгидроэнергомонтаж“, почётный монтажник, муж тоже. И уже больше 25 лет — самостоятельная работа в гидроэнергетике, я директор маленького предприятия. Я ни на минуту не сомневалась в правильности выбора».

Лидия Михайловна поделилась, что, когда была студенткой, работала в газете «Политехник». Сфотографировавшись у баннера с первым директором и первыми профессорами Политеха, семья Даниловых отправилась на встречу с другими гидрофаковцами.

В большой физической аудитории можно было стать счастливым обладателем первого тома сборника рассказов «Мы — политехники». Его составитель физмеховец Алексей Груздев рассказал, как родилась идея издать книгу: Мы с Максимом Румянцевым и Сашей Полуэктовым сами немного пишем. И как-то подумали: надо выходить на более широкие просторы аудитории. Я предложил: а давайте к 125-летию соберём рассказы, написанные студентами, выпускниками и сотрудниками Политеха. Для этого я создал группу ВК, за полтора года там набралось больше тысячи подписчиков. И они начали делиться историями из своего студенческого прошлого. По большей части это воспоминания, хотя есть и художественная проза. Группа превратилась в клуб общения, вспоминали стройотряды, колхозы, какими они были, а наиболее интересные рассказы я собирал в книгу. А Максим Румянцев взял на себя труд и расходы по её изданию .

Книга тематически разбита на главы: «Первые впечатления», «На лекциях и занятиях», «На экзаменах» и т. д. Среди авторов — Илона Панкина, Виталий Майзель, иллюстрации Галины Борзовой.

А в Музее истории Политеха гости изучали новую экспозицию «125 лет кузнице инженерных кадров России».

Выпускница факультета ядерной физики 1996 года Ольга Чернова принесла в дар музею выпускной альбом своего папы, выпускника физмеха 1954 года Юрия Михайловича Чернова. Пять лет назад, на празднование 120-летия университета, они приходили вместе. Юрию Михайловичу тогда было 92 года. Но в 2022 году его не стало.

«Мой папа из Ставрополя, он поступил в Политех в 1948 году и окончил в 1954 году. И после института сразу поступил на работу в Физтех и проработал там до последнего дня, на полной ставке, — рассказала Ольга Юрьевна. — Во время ковида он работал дистанционно, а потом стал постепенно ходить в институт, заразился и через две недели умер. Практически на рабочем месте. После него остался выпускной альбом, медаль ветерана труда, студенческий пропуск, заметка в газете „Политехник“ и несколько фотографий, которые я бы хотела передать в музей Политехнического университета. Я бы хотела, чтобы память о папе была здесь».

Ольга Юрьевна показала также диплом, который Юрию Михайловичу выдали за научное открытие «Явление дислокационно-динамической диффузии».

«Папа у меня был абсолютно уникальным человеком, невероятно добрым, отзывчивым, — поделилась Ольга Чернова. — Он был альтруистом, готовым отдать для других последнюю рубашку. Проработал в науке 68 лет. В этом году было бы 70. Я очень им горжусь».

Журналист Давид Генкин, выпуск 1983 года, энергомашиностроительного факультета первый раз пришёл на встречу выпускников. Хотя недавно был в нашем музее, готовил статью о разведчиках — выпускниках Политеха. Кстати, первые шаги в журналистике Давид сделал именно в институтской газете «Политехник» — писал критические заметки.

«Из студенческих лет вспоминается стройотряд. Ездил на Саяны, строили ГЭС, — рассказал он. — Правда, на Саяны желающих было много, а строить коровник в Ленобласти — нет. Поэтому туда приходилось людей уговаривать, взывать к сознательности. А в Саяны надо было добиваться, чтобы взяли, ходить на субботники, завоёвывать доверие командира. Мне повезло, потому что в списке оказался какой-то двоечник, у которого было много хвостов, и вместо него полетел я. Работа была интересная — я регулировал движение транспорта на стройке».

Ещё один человек творческой профессии, окончивший в 1982 году физмех, писатель Елена Прудникова тоже давно не была в Политехе.

«Из моего года выпуска я никого не встретила. Но, когда пришла на нашу кафедру физики металлов, там были выпускники физмеха других лет, с которыми мы прекрасно нашли общий язык, — поделилась Елена Прудникова. — Познакомилась с новыми людьми. И настолько там было хорошо, тепло и весело, что больше никуда я не пошла».

Елена Анатольевна рассказала, что писать начала лет с шести, но учиться пошла на физмех, и знания, полученные там, в дальнейшем пригодились ей именно в литературе.

«Лет двадцать назад мне предложили написать биографию Берии, и в исторических исследованиях мне очень помогло то, чему нас учили на кафедре физики металлов, — объяснила Елена Прудникова. — А именно — методы проведения исследований. Когда я поняла, что у меня сыплется вся историческая аксиоматика, я её выкинула, вспомнила математическую физику и стала работать по старому, доброму физическому методу. Получилось очень интересно. Нас профессионально учили проводить исследования, а что именно исследовать — это уже не так важно».

К 16 часам поток выпускников в коридорах ГЗ начал перераспределяться. Часть людей отправилась продолжать празднование на своих родных кафедрах, а поклонники искусства заполнили Белый зал — там начался концерт органной музыки.

