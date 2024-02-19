Политех и Почта России отметили юбилей вуза гашением художественного конверта

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Одним из ключевых событий сегодняшнего празднования юбилея стала церемония специального гашения художественных маркированных конвертов, приуроченная к 125-летию Политеха. Спецгашение организуется Почтой России по случаю выдающегося события или памятной даты. Художественные маркированные конверты, погашенные штемпелями, занимают почётные места в коллекциях филателистов.
Первыми оттиск штемпеля на конверт поставили ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской и директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.
Ректор Политеха Андрей Рудской отметил на церемонии:
Почта России сделала для нас уникальный и исторический подарок к 125-летию вуза. Для нас это огромная честь — погасить сегодня юбилейные конверты. Сейчас трудно найти альтернативу структуре, которая обеспечивает почтовую связь в нашей стране уже несколько веков. Структуре, которая отправляет письма, посылки, доставляет пенсии и делает многое-многое другое. Так же важно, что мы переподписали документ о сотрудничестве с Почтой России. И с точки зрения внедрения новых технологий, и с точки зрения подготовки специалистов для этой отрасли. Отрасли, которая стала абсолютно совершенной системой доставки информации для всех нас. Так что ещё раз повторю, для нас это большая честь.
На художественном маркированном конверте, выпущенном тиражом 500 000 экземпляров, изображён фасад главного здания Политеха и юбилейный логотип в честь 125-летия университета. Автор эскиза — художник-дизайнер М. Корнеева. В основу логотипа 125-летия университета заложен образ лестницы, ведущей вперед и вверх, визуально сопровождающее концепцию «Мыслить будущим».
Самые значимые события в истории нашей страны и города находят отражение в продукции, которую Почта традиционно выпускает к знаменательным датам. Уверен, что конверты с логотипом 125-летия Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и погашенные специальным штемпелем, пополнят коллекции филателистов и станут памятным подарком для жителей и гостей северной столицы, — сказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.
Конверт содержит знак почтовой оплаты литеру А — это значит, что для отправки письма или открытки весом до 20 граммов в любой российский регион дополнительные марки не нужны. Приобрести его и поставить оттиск художественного штемпеля с фиксированной датой клиенты Почты России смогут сегодня в почтовом отделении по адресу: Политехническая ул., д. 29Б. Конверт, погашенный в день выпуска, представляет для филателистов особую коллекционную ценность.
«Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населённых пунктах.
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