Политех и Почта России отметили юбилей вуза гашением художественного конверта

Одним из ключевых событий сегодняшнего празднования юбилея стала церемония специального гашения художественных маркированных конвертов, приуроченная к 125-летию Политеха. Спецгашение организуется Почтой России по случаю выдающегося события или памятной даты. Художественные маркированные конверты, погашенные штемпелями, занимают почётные места в коллекциях филателистов.

Первыми оттиск штемпеля на конверт поставили ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской и директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.

Ректор Политеха Андрей Рудской отметил на церемонии: Почта России сделала для нас уникальный и исторический подарок к 125-летию вуза. Для нас это огромная честь — погасить сегодня юбилейные конверты. Сейчас трудно найти альтернативу структуре, которая обеспечивает почтовую связь в нашей стране уже несколько веков. Структуре, которая отправляет письма, посылки, доставляет пенсии и делает многое-многое другое. Так же важно, что мы переподписали документ о сотрудничестве с Почтой России. И с точки зрения внедрения новых технологий, и с точки зрения подготовки специалистов для этой отрасли. Отрасли, которая стала абсолютно совершенной системой доставки информации для всех нас. Так что ещё раз повторю, для нас это большая честь .

На художественном маркированном конверте, выпущенном тиражом 500 000 экземпляров, изображён фасад главного здания Политеха и юбилейный логотип в честь 125-летия университета. Автор эскиза — художник-дизайнер М. Корнеева. В основу логотипа 125-летия университета заложен образ лестницы, ведущей вперед и вверх, визуально сопровождающее концепцию «Мыслить будущим».

Самые значимые события в истории нашей страны и города находят отражение в продукции, которую Почта традиционно выпускает к знаменательным датам. Уверен, что конверты с логотипом 125-летия Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и погашенные специальным штемпелем, пополнят коллекции филателистов и станут памятным подарком для жителей и гостей северной столицы , — сказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.

Конверт содержит знак почтовой оплаты литеру А — это значит, что для отправки письма или открытки весом до 20 граммов в любой российский регион дополнительные марки не нужны. Приобрести его и поставить оттиск художественного штемпеля с фиксированной датой клиенты Почты России смогут сегодня в почтовом отделении по адресу: Политехническая ул., д. 29Б. Конверт, погашенный в день выпуска, представляет для филателистов особую коллекционную ценность.

«Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населённых пунктах.

