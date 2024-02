Политеху — 125! В вузе вручили дипломы и мантии Почётных докторов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого отмечает юбилей —125 лет со дня основания. 19 февраля в зале заседаний Учёного совета СПбПУ состоялась торжественная церемония вручения дипломов и мантий Почётных докторов СПбПУ.

125 лет назад, 19 февраля 1899 года, император Николай II подписал указ об основании в Санкт-Петербурге Политехнического института. Политехники будут отмечать эту дату весь год. 17 февраля уже прошли праздник для выпускников и ректорский бал . А сегодня юбилейные мероприятия начались в домовой церкви вуза — храме Покрова Пресвятой Богородицы. Благодарственный молебен провёл настоятель храма протоиерей Александр (Румянцев). Также он поздравил университет с юбилеем, а ректора СПбПУ, академика РАН Андрея Рудского — с днём рождения, который совпадает с днём основания Политеха.

После «Гимна университета» в исполнении хора «Полигимния» ректор вуза открыл торжественное заседание Учёного совета.

Сегодня у нас особенный день. Собравшиеся здесь удостоены особой чести — получения знака и мантии Почётных докторов нашего университета. Это пять выдающихся, неповторимых учёных, организаторов, а самое главное, друзей Политеха. С нашим вузом их связывают давние контакты, тёплые отношения и продуктивное сотрудничество. Для всех нас это знаковое событие ,— подчеркнул Андрей Рудской.

Положение о Почётном докторе Политеха и решение Учёного совета огласил учёный секретарь университета Дмитрий Карпов. Звание «Почётный доктор СПбПУ» присвоено академику РАН, члену Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации, директору Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук Арутюну Аветисяну. СПбПУ и ИСП РАН много лет сотрудничают в образовательной, научной и других сферах.

Для меня это очень волнительное, ответственное событие. Спасибо за такую честь. Служу Отечеству, вместе с Политехническим университетом мы делаем общее дело , — сказал Арутюн Аветисян.

Диплом и мантию Почётного доктора СПбПУ вручили академику РАН, члену Президиума РАН, лауреату премии Правительства РФ в области науки и техники, директору Объединенного института ядерных исследований в Дубне Григорию Трубникову.

Искренне, от всего сердца благодарю за возможность стать членом семьи знаменитого Санкт-Петербургского политехнического университета и поздравляю вас всех с юбилеем. Учёные исследуют то, что уже есть, а инженеры создают то, чего ещё нет. Жизнь свела меня с Политехом давно, это огромное удовольствие работать с вами , — отметил Григорий Трубников.

В числе удостоенных звания Почётного доктора — государственный деятель Республики Казахстан, чрезвычайный и полномочный посол, почётный академик Национальной академии наук Казахстана, ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансейт Туймебаев. Он внёс большой вклад в развитие образовательного и научного сотрудничества СПбПУ и КазНУ им. Аль-Фараби.

Для меня большая честь стать Почётным доктором СПбПУ. Хочу поздравить всех вас с двойным праздником — сегодня юбилей вуза и день рождения Андрея Ивановича. Мы гордимся тем, что такой прекрасный человек, учёный Андрей Рудской возглавляет знаменитый Политех. У нас тесные связи, будем и дальше служить нашей дружбе и сотрудничеству , — рассказал Жансейт Туймебаев.

Почётным доктором Политехнического университета стал действительный член Академии наук Узбекистана, кавалер ордена Дружбы Республики Узбекистан, ректор Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова Садритдин Турабджанов. Он способствовал развитию совместной образовательной и научной деятельности СПбПУ и ТГТУ в области гидроэнергетики, альтернативных источников энергии, физической электроники.

Выражаю огромную благодарность членам Учёного совета за то, что поддержали мою кандидатуру, и лично Андрею Ивановичу — за веру в меня. Буду служить Ташкентскому государственному техническому университету и Санкт-петербургскому политехническому университету Петра Великого , — сообщил Садритдин Турабджанов.

Звание «Почётный доктор СПбПУ» присвоено почётному члену Совета Китайского математического общества, члену Управляющего Комитета по преподаванию математики Министерства образования Китая, президенту Педагогического университета Цзянсу Чжоу Жугуан. Под его руководством в декабре 2015 года в Китайской Народной Республике создан Совместный китайско-российский инженерный институт СПбПУ и ЦПУ, который имеет стратегическое значение для развития российско-китайского сотрудничества в области образования.

Для меня честь и гордость быть удостоенным звания Почётного доктора. Это не только признание моих заслуг, но и доказательство глубокой дружбы между нашими вузами. Буду делать всё возможное, чтобы содействовать укреплению сотрудничества , — выступил Чжоу Жугуан.

За существенный вклад в развитие Политеха Андрей Рудской вручил знак отличия СПбПУ «За заслуги»:

заслуженному деятелю науки Российской Федерации, академику РАН, лауреату государственной премии РФ в области науки и техники, научному руководителю Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук Фёдору Гречникову;

почётному работнику сферы образования Российской Федерации, отличнику образования Республики Беларусь, доктору технических наук, ректору Белорусско-Российского университета >Михаилу Лустенкову;

государственному деятелю Республики Армения, академику и действительному члену Президиума Академии педагогических и психологических наук Республики Армения, ректору Российско-Армянского университета Эдварду Сандояну;

директору Чжэцзянского китайско-российского научно-исследовательского института, директору Чжэцзянского китайско-российского научно-исследовательского института технологий новых материалов для энергетики профессору Вану Циншэну;

почётному руководителю Представительства Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в Шанхае, генеральному директору бизнес-инкубатора ПуЭ Су Цзин.

Кроме этого, юбилейную медаль 350-летия Петра I вручили исполняющему обязанности ректора Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, специалисту в области социально-политической истории 20 века и международных отношений, кандидату исторических наук Денису Фомину-Нилову.

После награждений хор «Полигимния» исполнил «Гаудеамус», и участники заседания сделали общее фото на Белой лестнице Главного здания. Этот день наполнен знаковыми событиями: сегодня в честь 125-летия Политеха прозвучал полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Праздничный выстрел произвел ректор СПбПУ Андрей Рудской.

