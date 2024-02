Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Сегодня мы возобновляем рубрику «Научный полк», посвящённую событиям и участникам Великой Отечественной войны, учившихся и работавших в нашем университете, который в те годы назывался Московским инженерно-экономическим институтом (МИЭИ). В прошлом году мы старались сделать упор на образовательных, научных и производственных аспектах. В этом будем ориентироваться на истории жизни и подвигов наших героев.

Ахилл Львович Банквицер – учёный химик-технолог, работник политических органов Красной армии, подполковник, писатель, директор МИЭИ с 1940 по 1942 год.

Мальчик, получивший имя древнегреческого героя, родился в 1892 году в Мариуполе в семье управляющего сахарными заводами юга Российской империи. Окончил Киевский коммерческий институт. Некоторое время был помощником директора на отцовском производстве.

В марте 1917 года вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков). Организовывал красногвардейские отряды в Саратове. Занимал руководящие посты в политорганах Рабоче-крестьянской Красной армии, был заместителем народного комиссара внутренних дел Бакинской коммуны. В 1926−1929 годах участвовал в дипломатической работе в Германии и Финляндии. Позже учился в Институте красной профессуры техники и естествознания. Затем — аспирант Физико-химического института имени Л. Я. Карпова. Поле аспирантуры стал старшим научным сотрудником Института органической химии Академии наук СССР.

Принимал участие в войне с Финляндией. За отличие в боях был награждён орденом Красного Знамени.

В 1940 – 1942 годах Ахилл Львович занимал должность директора Московского инженерного экономического института. С началом Великой Отечественной войны, в возрасте 49 лет, добровольно ушёл на фронт. Первым его назначением стала должность военного комиссара в танковой дивизии под командованием будущего генерала армии Ивана Черняховского. Позже служил военным комиссаром 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения, в которой числилось множество сотрудников и студентов МИЭИ. Довелось ему поработать начальником политотдела и в других военных частях.

После окончания войны стал сотрудником Министерства высшего образования. В 1948−1950 годах — ректор Всесоюзного заочного энергетического института.

Перу Ахилла Банквицера принадлежат повести, стихи, рассказы, фельетоны, и фронтовые воспоминания, которые он публиковал в периодической печати и отдельными книгами под псевдонимом «Андрей Хмара».

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны І и ІІ степеней, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другими.

Информацию о ветеранах Великой Отечественной войны из нашего университета также можно найти на сайте Всенародного исторического депозитария «Лица Победы». Зарегистрировавшись на этом сайте вы самостоятельно сможете добавлять истории своих героев. Чтобы страничка попала в раздел университета, в конце нужно добавить: «Источник – Научный полк ГУУ». Либо присылайте информацию сотруднику отдела PR ГУУ Андрею Козлову: as_kozlov@guu.ru.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI