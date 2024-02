Найди свое призвание. МКБ начинает набор на стажировку МКБ Universe

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

МКБ (Московский кредитный банк) в очередной раз открывает двери для студентов старших курсов российских вузов и дает возможность попасть на стажировку в рамках программы МКБ Universe.

Учащиеся 4-х и 5-х курсов финансовых, экономических и технических специальностей ведущих университетов России могут подать заявку на участие до 31 марта. Будущим специалистам предоставят возможность проверить свои способности и навыки в интересующем их направлении бизнеса: корпоративно-инвестиционном, розничном блоках, в работе с состоятельными клиентами, инновациях или устойчивом развитии. Впереди их ждут от 6 до 12 месяцев новых вызовов, сложных, интересных задач и профессионального роста. Успешно прошедшие стажировку получат приглашение остаться работать в МКБ.

Подробнее о программе и направлениях можно узнать здесь.

«Программа MКБ Universe за шесть лет своего существования оправдала и превзошла ожидания не только студентов, но и руководителей. Сотрудники банка, к которым молодые ребята приходят на стажировку, отмечают, что программа помогла им понять – взять на работу талантливого студента, пусть и без опыта, зачастую лучше, чем устоявшегося профессионала, которого придется не учить, а переучивать под определенные задачи. После стажировки многих ребят мы приглашаем в штат, они становятся отличными специалистами, готовыми к интересным проектам и непростым задачам. MКБ Universe – это отличная возможность для студентов проявить и реализовать себя в дружной и открытой компании с руководителем, который готов вложить силы и время в раскрытие их талантов и потенциала. Ждем ваши заявки на стажировку на сайте программы MКБ Universe», – рассказала директор по персоналу и развитию талантов МКБ Алена Ефремова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI