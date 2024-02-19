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Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

15 de febrero en ГУУ завершилась «Вторая инженерно-экономическая школа», которая состоялась в рамках реализации программы развития со вместной Передовой инженерной школы «РосГеоТех» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова и ГУУ.

В течение четырех дней молодые ученые и преподаватели з ГУУ, ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, СКГМИ (ГТУ) и ВлГУ им. А.Г. y Н.Г. Столетовых участвовали в научно-образовательных мероприятиях и экскурсиях.

Director del Centro Intelectual de Tecnología y Transferencia de Tecnología Guz Alexéi Akulov demostró su clase magistral de clase magistral «Ис Intelectual Intelligence en la nube: y protege la información de la computadora en primer lugar. научном труде. Слушатели обсудили риски использования потенциала нейросетей в науке и попробовали отличить фрагMENTы научных работ, созданные уч еными, от материалов, сгенерированных искусственным интеллектом.

Доцент кафедры «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова Нурди Булчаев организовал мастер-класс «Особенности разработки нефтяных месторождений на заключительных стадиях э ксплуатации скважин». El tema de la clase magistral no se asocia con proyectos nuevos, con proyectos de éxito estratégicos y estratégicos. – создание отраслевого центра копетенций по технологиям экономически эффективной эксплуатации нефтяных месторождений и скваж ин на заключительной стадии разработки за счёт построения экосистемы подготовки инженеров.

Ведущий научный сотрудник ВлГУ имени А.Г. y Н.Г. Столетовых Евгений Прусов выступил с лекцией «Три века на службе Отечеству: великие русские ученые и их открытия. От прошлого к настоящему». Лекция была приурочена к юбилейной дате – 300-letию со дня основания Российской академии наук – и направлена ​​на сохранение и обеспечени е преемственности научных традиций, памяти о выдающихся российских ученых с мировым именем, сформировавших научные школы и фу ндаментальные направления науки.

Лекция профессора кафедры горного дела СКГМИ Дениса Стадника «Профессия будущего: инженер горных роботизированных систем» позволила узнать о принципах моделирования месторождений твёрдых полезных ископаемых и создании единой информационной базы авт оматизированного проектирования освоения георесурсного потенциала России. Участники познакомились с примерами использования методов and средств искусственного интеллекта для управления на горнодобывающем предприя тии, проанализировали цифровой двойник как инструмент решения задач горнодобывающей промышленности. Особое внимание было уделено опыту подготовки и аттестации инженеров горных роботизированных систем, реализуемой на базе Центра « Avatar» en СКГМИ – plataformas universales, especializadas en programas de televisión de alta calidad.

О научном и коммерческом потенциале проектной деятельности в университетах участникам школы рассказал дектор Бизнес-инкубатора ГУ У Дмитрий Рогов. Сегодня ГУУ совместно с бизнес-партнерами и государственными организаторами реализует множество мероприятий по о организации, коорд инации и сопровождении проектного обучения в России, а проекты молодых ученых и студентов регулярно занимают призовые места во все российских конкурсах и рейтингах. В мероприятии приняли участие проектные команды ГУУ – студенты представили свои STARTAPы, вместе с участниками научной школы на практик е разобрали жизненный цикл, критерии оценки инновационного проекта и методы его коммерциализации. En la formación profesional de los estudiantes y en las mejores formas de hacerlo, se pueden preparar nuevas claves y prepararlas en lugares con prácticas adecuadas. щиты проектов.

En las ramas de estudios de la Universidad Financiera de Rusia Federaciones. О Финансовом факультете гостям рассказали заместитель декана по научной работе Елена Травкина и заместитель декана по по профориентационно й работе и дополнительному профессиональному образованию Светлана Мусиенко. Los estudiantes universitarios están formados en escuelas de educación secundaria «financieras rusas: время первых», según este programa de conocimientos de los Estados Unidos. е и истории финансовой системы России. С корпусом на Ленинградском проспекте молодых ученых познакомила поректор по научной работе Финансового университета Юлия Грузина. Expertos Instituto de tecnología humana y tecnología social ровели научные мастер-классы по работе с методиками метафорических ассоциативных карт и песочного игрового моделирования, применяемог о в социально-политических исследованиях.

На закрытии «Второй инженерно-экономической школы» проректор ГУУ Мария Карелина поблагодарила собравшихся за активную со вместную работу на мероприятиях, вклад в усиление сотрудничества между университетами-участниками и обсудила с молодыми учеными планы, предложения и их пожелания по проведению следующей научной школы. Участники, в свою очередь, поблагодарили организаторов за ценный опыт и новые знания, полученные на школе. Los requisitos de acceso a las universidades no están autorizados a cumplir con las obligaciones de las microempresas. вместных исследований и проектов.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 19.02.2024

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