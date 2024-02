Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс провел лекцию для студентов НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 февраля Павел Сниккарс, заместитель министра энергетики РФ, провел лекцию «Электроэнергетика как основа экономического развития» для студентов Новосибирского государственного университета. Освещались такие вопросы, как планирование развития энергосистемы; новая роль потребителей в энергосистеме; развитие электросетевого комплекса и коммерческий учет; низкоуглеродная энергетика как фактор конкурентоспособности и развитие оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности.

Замминистра в своей лекции затронул тему майнинга, пояснив, что этот вид деятельности очень энергоемок и существенно увеличивает нагрузку на электросети. Так, в 2021 году в Иркутской области был отмечен резкий нетипичный рост потребления электроэнергии около 10%. Было установлено, что произошло это вследствие подключения майнеров.

Павел Сниккарс уточнил, что сейчас Министерство энергетики РФ предпринимает существенные шаги для регламентирования деятельности майнинговых ферм. В частности, оно выступило с предложением ввести для майнеров специальный тариф, который в несколько раз превышал бы тарифы, установленные для юридических лиц.

Особое внимание Павел Сниккарс уделил перспективам развития низкоуглеродной энергетики. Замминистра пояснил, что причисляет к возобновляемым источникам энергии гидроэнергетику, как малую, так и большую.

— По международной методике крупные гидроэлектростанции к низкоуглеродной энергетике не относятся, поскольку во время их строительства затопленными оказываются большие территории с древесными насаждениями, которые подвергаются гнилостным процессам и выделяют в атмосферу СО2. Однако российские ученые доказали, что в зависимости от климата, температурного режима и возраста водоема возможен и обратный эффект. Было установлено, что водоемы ГЭС на территории нашей страны, наоборот, поглощают СО2. Это для нас было очень важно, потому что повлияло на исполнение с нашей стороны основных целей Парижского соглашения, — объяснил Павел Сниккарс.

Облегчило исполнение Парижского соглашения и наличие в стране атомных электростанций. Замминистра отметил, что атомная энергетика считается самой экологичной после ветроэнергетики, первенство которой возможно оспорить, поскольку лопасти ветрогенераторов пока не подвергаются переработке в виду отсутствия необходимых технологий, а складируются на специальных полигонах.

Павел Сниккарс ответил на многочисленные вопросы студентов и рассказал о карьерных возможностях и перспективах, которые открываются перед выпускниками вузов в отрасли электроэнергетики.

— Для меня НГУ всегда был одним из знаковых вузов Сибири. Среди моих друзей и коллег много выпускников этого университета. Моя цель сегодня — пробудить в студентах, обучающихся по разным специальностям, интерес к электроэнергетике. Специфика данной отрасли состоит в том, что она носит межотраслевой характер. Для успешного развития ей необходимо оптимальное сочетание математики, физики, экономики и юриспруденции. Все эти направления есть в Новосибирском госуниверситете. И будет замечательно, если в программе обучения появятся специальные межотраслевые предметы. Мы готовы способствовать такому полезному взаимодействию с НГУ в организации подобных курсов обучения, поскольку наша отрасль заинтересована в привлечении студентов университета на работу в свои структуры, — сказал Павел Сниккарс.

