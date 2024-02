Живи «Играми будущего»!

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани впервые в истории мирового спорта пройдет Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Это высокотехнологичное цифровое мероприятие построено на концепции «фиджитал» и сочетает в себе навыки киберспорта, физическую активность и технологии новой реальности, такие как VR-/AR.

В экспериментальных соревнованиях будет представлена 21 дисциплина, а тематики разделены на 5 кластеров, которые называют вызовами: «Спорт», «Стратегия», «Скорость», «Тактика» и «Технологии». В них примут участие киберспортивные команды из более чем 100 стран и около 2000 спортсменов. Для зрителей на объектах будут организованы тематические зоны развлечений, интерактивные площадки, физические и диджитал активности в дополненной реальности, конкурсы и розыгрыши.

Информация о событии и правилах участия расположена на официальном сайте «Игр будущего».

Разветвленную сеть трансляций под разные виды спорта можно запустить на сайте турнира, в VK Play Live, на официальном Ютуб-канале игр или на Twitch.

Телетрансляции проведет официальный вещатель на российском телевидении — «Матч ТВ». Точное расписание эфира будет доступно на странице с программой.

Официальное открытие «Игр будущего» состоится 23 февраля. В церемонии планирует принять участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Однако отборочные соревнования уже идут, в чём каждый может пройти по ссылкам выше и убедиться. Государственный университет управления приглашает всех следить за уникальным событием, открывающим новую страницу в истории мирового спорта. Болеем за наших!

