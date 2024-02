В СПбГАСУ состоялся банковский день

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк ВТБ организовал в СПбГАСУ банковский день. Встреча студентов с сотрудниками банка стала частью внеучебных мероприятий, направленных на развитие гибких навыков и повышение финансовой грамотности обучающихся.

Специалисты банка рассказали о том, как защитить свои сбережения и получить дополнительные накопления, сэкономить на комиссиях и перечислениях, об актуальных банковских продуктах и правилах кибербезопасности в финансовом секторе.

Менеджер по работе с клиентами ВТБ Владислав Селихов рассказал, как распознать телефонных мошенников, и напомнил, что звонящий, кем бы он ни представлялся, преследует главную цель – получить данные банковской карты и персональные данные, чтобы впоследствии списать со счёта деньги.

– Злоумышленники представляются сотрудниками банка, службой безопасности платёжной системы и Центрального банка, работниками социального фонда и ЖЭКа, сотрудниками полиции и благотворительных фондов. Единственное правильное решение в такой ситуации – положить трубку и перезвонить в данные службы и организации по номерам, указанным в квитанциях и на официальных сайтах, на «горячие линии» банков. Никогда не отвечайте на звонок словом «да»: преступники могут использовать запись вашего ответа в других махинациях. Обратите внимание, что мошенники обычно звонят в неудобное время: в пятницу вечером, в выходные, в понедельник утром. Кроме того, они используют фоновый шум, чтобы имитировать колл-центр, оказывают давление, требуя очень быстро принять решение. Таким образом они вводят потенциальную жертву в состояние эмоциональной неуравновешенности и убеждают, что всё делается в её же интересах, – сообщил Владислав Селихов.

Речь шла и о мошенничестве в Интернете. Чтобы обезопасить свои деньги, не нужно перезванивать на незнакомые номера и переходить по ссылкам, указанным в СМС-рассылках. «Банковская карта заблокирована, для уточнения информации звоните по номеру…», «Пополнение вашего телефона через банковские карты вошло в число призовых», «Извините, по ошибке положила вам деньги. Прошу вернуть на этот номер», «Оплата на маркетплейсе… успешно зарезервирована. Если не совершали операцию, перезвоните по номеру…», – таковы наиболее распространённые сообщения мошенников.

Илья Шматов

Студенты также задавали вопросы о возможности заработать с помощью банковских продуктов, например, облигаций. Главный менеджер отдела по развитию розничного бизнеса ДО «Смольнинский» банка ВТБ Илья Шматов отметил:

– Я приятно удивлён обратной связью и рад, что ребята проявили интерес в том числе к финансовым продуктам, анализ которых требует достаточно глубоких финансовых знаний. Данное мероприятие даёт студентам возможность узнать обо всех действующих продуктах не только нашего банка, но и финансового рынка в целом. Первичные знания пригодятся им уже в ближайшей перспективе: на момент трудоустройства они будут иметь представления о преимуществах зарплатных клиентов того или иного банка. Для университета польза от таких мероприятий в том, что выпускники будут более компетентными в финансовом сегменте, что поможет им на рынке труда. Банк выступает партнёром СПбГАСУ в рамках зарплатного проекта и заинтересован, чтобы его клиенты знали все преимущества банковских продуктов и умели ими пользоваться. Поэтому надеюсь, что подобные мероприятия по финансовой грамотности удастся проводить регулярно.

