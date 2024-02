В ГУУ прошёл финал Всероссийской олимпиады «СКИПЕТР»

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 февраля 2024 года в Государственном университете управления прошёл финал Всероссийской олимпиады школьников по менеджменту «СКИПЕТР».

В этом году в отборочном этапе олимпиады «СКИПЕТР», который проходил в онлайн формате в виде тестирования, приняли участие школьники из различных городов России: Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Пензы и других.

В результате в финал прошли 25 участников из Пензы, Владимира, Москвы, а также из Республики Крым. Финалисты приехали 17 февраля в ГУУ, выполняли задания, решали кейсы, а по завершении выполнения заданий их ждала экскурсия по корпусам и территории ГУУ.

Ребята уже ждут своих результатов и выразили желание поступать в ГУУ на различные образовательные программы.

Результаты (итоговые баллы) участников заключительного этапа Олимпиады (финала) размещаются в течение 30 дней с даты проведения заключительного этапа Олимпиады.

Все итоги будут опубликованы на сайте Олимпиады, а также в официальной группе Вконтакте и в Телеграм-канале.

Торжественное награждение и вручение подарков победителям пройдет 20 апреля на площадке ГУУ.

Благодарим всех участников за проявленный интерес к олимпиаде и надеемся в будущем увидеть их в качестве студентов нашего вуза.

Олимпиада организована Государственным университетом управления при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Московской ассоциации предпринимателей, Российского союза молодёжи и других партнёров.

