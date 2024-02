Выпускница проекта «Цифровые кафедры» НГУ приняла участие в «Индустриальном дне» в Иннополисе

Source: MIL-OSI Russian Language News

В первой половине февраля в Университете Иннополис прошёл «Индустриальный день». В нем принимали участие руководители и лучшие выпускники проекта «Цифровые кафедры». Среди них — Анастасия Мутовина, аспирантка Факультета естественных наук НГУ.

По программе Индустриального дня участников ждали мастер-классы от представителей компании «Ситроникс», Казанского авиационного завода и студенческих проектов VK, а также ИТ-квест, открытый диалог и HR-гостиная, где студенты могли пообщаться с потенциальными работодателями.

В рамках мероприятия представители вузов обсудили стратегии сотрудничества проекта «Цифровые кафедры» и бизнеса в контексте развития ИТ-кадров для цифровой экономики. Смогли тесно пообщаться с компаниями, представленными на Индустриальном дне, выстроить эффективную коммуникацию и определили перспективы взаимодействия в рамках регионов. Для представителей вузов Индустриальный день стал уникальной возможностью собраться в одном месте и обозначить пути дальнейшего развития проекта.

Руководители «Цифровых кафедр» также обозначили больные точки и пути выхода из проблемных ситуаций, поделились своими идеями по продвижению проекта. В совместном обсуждении отметили, кого из представителей индустриальных предприятий и органов исполнительной власти можно привлечь к проекту и как они могут его поддержать.

— Мероприятие проходило 3 дня. В первый — ребята с разных городов только приезжали в Иннополис, вечером устроили нетворкинг. Во 2-й день выступали спикеры от различных компаний, эксперты рассказывали о своем карьерном росте и о том, как попасть к ним на стажировку, — делится впечатлениями студентка первого курса аспирантуры Факультета естественных наук НГУ Анастасия Мутовина, посетившая мероприятие.

Участников встретил заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев с приветственной речью:

— дна из главных целей проекта — с помощью вас, людей, которые разбираются в информационных технологиях, умеют разрабатывать программные продукты, решить вызовы, которые стоят перед нашей страной. За эти два дня будет много интересных докладов и сессий. Но самое главное – я хочу, чтобы вы познакомились, поделились опытом и, чтобы стали активно общаться каждый день. Желаю вам хорошего настроения, интересной дискуссии, знакомств!

Анастасия Мутовина рассказала, что участвовала в проекте «Цифровые кафедры», потому что хотела получить новые знания:

— Я учусь на направлении биология, а так как сейчас везде уже используются и развиваются различные ИТ-технологии и методы, существует необходимость в получении новых знаний и компетенций. Я подумала, что цифровая кафедра поможет мне в этом.

В прошлом году на «Цифровых кафедрах» НГУ прошли обучение и получили диплом о профессиональной переподготовке более 520 человек. В настоящее время обучается около 1400 студентов из вузов, которые представляют все основные регионы России.

