ВШЭ и Индийский технологический институт Дели договорились о совместных исследовательских проектах

НИУ ВШЭ — Санкт Петербург и один из ведущих индийских вузов — Индийский технологический институт Дели (IIT Delhi) — договорились о запуске совместных исследовательских проектов в области социальных, политических и гуманитарных исследований и анализа данных для студентов магистратуры. С российской стороны работу будет координировать Санкт-Петербургская школа социальных наук НИУ ВШЭ. Соглашения были достигнуты в ходе визита делегации питерской Вышки в IIT Delhi в феврале этого года. Декан Санкт-Петербургской школы социальных наук Александр Сорокин, комментируя итоги встречи, рассказал, что «параллельно с исследованиями в сферах устойчивого развития, изучения молодежи, социальной и экологической социологии и антропологии Вышка и IIT Delhi запустят совместные проекты в области цифровых социальных и гуманитарных наук, студенческой и преподавательской мобильности». Также планируется проведение совместных исследовательских семинаров, организация летних школ и стажировок.

Ординарный профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров прочитал студентам IIT Delhi лекцию «Женщины в STEM» (STEM — Science, Technology, Engineering and Mathematics: наука, технология, инженерное дело и математика). В ней он описал результаты исследований, посвященных гендерной сегрегации в образовании. «Уверен, что ученым Вышки будет интересно работать с коллегами из Индии в совместных проектах, а возможности обменов будут очень популярны среди студентов и преподавателей», — подчеркнул Даниил Александров. По итогам визита индийские коллеги выразили заинтересованность в подписании долгосрочного соглашения о сотрудничестве, направленного на реализацию новых прикладных программ и проектов. НИУ ВШЭ последовательно реализует политику углубления и расширения взаимодействия с крупнейшими индийскими вузами. Одним из важнейших этапов стал визит в Индию делегации университета под руководством директора НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анны Тышецкой в ноябре 2023 года. В настоящее время идет подготовка к подписанию более десяти договоров о сотрудничестве с ведущими индийскими университетами. Также запланированы различные научно-исследовательские проекты и запуск ряда совместных программ дополнительного профессионального образования (ДПО).

