ВШЭ и Индийский технологический институт Дели договорились о совместных исследовательских проектах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

НИУ ВШЭ — Санкт Петербург и один из ведущих индийских вузов — Индийский технологический институт Дели (IIT Delhi) — договорились о запуске совместных исследовательских проектов в области социальных, политических и гуманитарных исследований и анализа данных для студентов магистратуры. С российской стороны работу будет координировать Санкт-Петербургская школа социальных наук НИУ ВШЭ.

Соглашения были достигнуты в ходе визита делегации питерской Вышки в IIT Delhi в феврале этого года.

Декан Санкт-Петербургской школы социальных наук Александр Сорокин, комментируя итоги встречи, рассказал, что «параллельно с исследованиями в сферах устойчивого развития, изучения молодежи, социальной и экологической социологии и антропологии Вышка и IIT Delhi запустят совместные проекты в области цифровых социальных и гуманитарных наук, студенческой и преподавательской мобильности».

Также планируется проведение совместных исследовательских семинаров, организация летних школ и стажировок.