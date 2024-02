Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

17 февраля лучшие студенты СПбПУ стали гостями ректорского бала, посвященного 125-летию Политеха. Ректорский бал — одно из самых ярких, масштабных событий в череде праздничных мероприятия к 125-летию Политеха и в целом в истории университета. 120 лучших студентов вуза, отличившихся своими заслугами в учебе, науке и общественной деятельности, со своими друзьями вышли на паркет в вечерних платьях и смокингах.

Приветственными словами открыл бал ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской: Славим сегодня лучших студентов Политеха! Уверен, что вы гордитесь тем, что являетесь воспитанниками имперского университета, гордитесь, что вы дети юбилейного года! Носите в сердце высокое звание политехника и прославляйте родной Политех!

Балом правили молодость, музыка, танец. Впервые в истории ректорского бала его сопровождал эстрадно-симфонический оркестр Политеха, а дирижировал оркестром, и в это невозможно поверить, студент 2 курса магистратуры Института машиностроения, материалов и транспорта Павел Жуков.

«У меня нет слов! И этот факт в очередной раз доказывает, что нет предела развитию таланта политехников! — с гордостью отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Больше нет ни одного технического вуза в России, где бы был симфонический оркестр, состоящий только из студентов университета, а не профессионалов! Вот они — физики, электрики, металлурги, строители, экономисты помимо успешной учебы великолепно играют!»

Одним из главных событий бала стало награждение лучших студентов, отличников учебы. В этом году благодарности ректора СПбПУ Андрея Рудского за личный вклад в развитие научной деятельности университета и памятные подарки получили стипендиат Президента и Правительства РФ — студентка Гуманитарного института Яна Слотина, обладатель именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга, студентка ИПМЭиТ Анастасия Майкова и студент Института энергетики Роман Сименчук. Золотую медаль «Лучшему выпускнику СПбПУ» вручили Роману Кирееву из Института энергетики.

«За 6 лет в Политехе я получил огромное количество полезных навыков и воспоминаний, — поделился Роман Киреев. — И теперь уверенно отправляюсь в аспирантуру для дальнейшего углубления своих знаний и для прославления политехнического университета!»

Неповторимую атмосферу бала создали участники военно-исторического клуба «Наш Политех», которые представили вальс-гавот, воссозданный по историческим описаниям танца. Украшением вечера были солисты студии академического и эстрадного вокала СПбПУ «Поливокс». Танцевальные променады, сменяющие друг друга вальс, полька, мазурка, кадриль, знакомство с придворным этикетом, бальные игры — политехники охотно совершили настоящее путешествие во времени.

Желание попасть на ректорский бал — это дополнительный стимул к достижению ещё больших высот, по крайней мере, так было у награждённой студентки Гуманитарного института Яны Слотиной: Год назад я уже была участницей ректорского бала и тогда мне очень захотелось быть среди тех, кто стоит на сцене с наградами от ректора. И вот, я здесь! Нет ничего недостижимого!

Ректорский бал в честь 125-летия Политеха стал большим праздником, который оставит самые яркие впечатления на всю жизнь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI