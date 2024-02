«Башнефть» в 2023 году восполнила запасы нефти и газа на 135%

Source: MIL-OSI Russian Language News

АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в 2023 году за счёт успешного проведения геологоразведочных работ прирастила запасы углеводородов 24,4 млн тонн нефтяного эквивалента, коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%.

Ежегодно «Башнефть» обеспечивает полное восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Таким образом компания эффективно выполняет поставленные задачи по обеспечению топливной безопасности республики и страны, а также продлевает жизнь зрелых месторождений в Башкортостане.

По результатам бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин геологи «Башнефти» в 2023 году открыли 32 новые залежи нефти на разрабатываемых месторождениях, расположенных преимущественно в Республике Башкортостан, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

За последние 5 лет специалисты «Башнефти» открыли 7 нефтяных месторождений и 298 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях, большинство из которых находятся на территории Республики Башкортостан. Применение высокоэффективных геолого-технических мероприятий и внедрение современных технологий повышения нефтеотдачи позволили провести масштабную переоценку запасов зрелых месторождений компании.

Всего за период с 2019 по 2023 годы «Башнефть» прирастила запасы нефти и газа промышленной категории в объёме более 170 млн тонн нефтяного эквивалента.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания ежегодно восполняет не менее 100% добываемых углеводородов.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее полный производственный цикл – добычу нефти и газа, их переработку и выпуск нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Ключевые добычные активы «Башнефти» расположены в Республике Башкортостан. «Башнефть» также ведёт разработку месторождений на территории Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Оренбургской области, Республики Татарстан и Пермского края

