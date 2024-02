18.02.2024 Ministro Sikorski uczestniczył w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Szef polskiego MSZ przemawiał podczas śniadania inaugurującego wydarzenie, a także – wraz m.in. z szefem dyplomacji Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem – uczestniczył w panelu diskusyjnym „Jak uzupełnić produkcję zbrojeniową w Europie”. Okazją do otwartej diskusji nad globalnymi problemami bezpieczeństwa były również pozostałe wydarzenia towarzyszące, w których wziął udział ministro Sikorski: “Cena Reagan-Thatcher” o “Cena John McCain”. W tej drugiej diskusji szef polskiej dyplomacji uczestniczył na zaproszenie przewodniczącego Konferencji – Christopha Heusgena.

Na marginesie pierwszego dnia Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (Conferencia de Seguridad de Munich) ministro Sikorski miał okazję wymienić poglądy z grupą amerykańskich senatorów, na czele z senatorem Jamesem E. Rischem, oraz rozmawiał z Davidem Lammy – ministrem spraw zagranicznych w bry tyjskim „Gabinecie Cieni”.

W ramach diskusji „Flank-Tastic? Mapeo de la disuasión y defensa oriental de la OTAN”, ministro Sikorski poruszył kwestię wyzwań stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim, m.in. postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w NATO czy problemu zwiększenia wydatków na obronność. Z rozmowie z szefem dyplomacji Chin Wangiem Yi, w której uczestniczył też szef BBN Jacek Siewiera, omówiono stan stosunków polsko-chińskich, perspektywy zakończenia wojny na Ukrainie, jak również planowaną wizytę prezydenta Andrzeja Du dy w Chińskiej República Ludowej. Z kolei z ministrem spraw zagranicznych Indii Subrahmanyamem Jaishankarem szef polskiej dyplomacji odbył pogłębioną diskusję nt. konfliktu na Ucrania, ale także o ważniejszych kwestiach z agendy stosunków dwustronnych.

O polskim wsparciu dla walczącej Ukrainy i perspektywach europejskiej współpracy obronnej minister Sikorski rozmawiał z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

W Monachium szef polskiej dyplomacji zabrał również głos podczas diskusji panelowej „Agregar sillas a la mesa: ¿una UE más profunda, más amplia y más capaz?”, na której obecna była m.in. viceprimera ministra ucraniana Olha Stefaniszyna. Ministro Sikorski podkreślił, że problem ukraińskiego zboża i przewoźników musi być rozwiązany, by nie przysłonił on ogólnego obrazu polskiej solidarności z Kijowem. – Polska jest w czołówce krajów pomagających Ukrainie, ale rolnicy i przewoźnicy to dwie grupy, które „płacą najbardziej bezpośrednią cenę” za europejską solidarność – ocenił. Już w bezpośredniej rozmowie z ukraińską polityk minister Sikorski omówił ponadto kwestie dwustronne, potrzeby armii Ukrainy i oczekiwania tego kraju wobec nadchodzącego szczytu NATO w Waszyngtonie.

Szef polskiego MSZ odbył także spotkania ze swoimi odpowiednikami z Liechtensteinu, Dominique Hasler, oraz Armenii – Araratem Mirzoyanem. Rozmowa z minister Hasler poświęcona była dobrej współpracy Polski i Liechtensteinu w ramach EOG, strefy Schengen oraz na forach wielostronnych. Z kolei w rozmowie z armeńskim politykiem minister Sikorski podkreślił dobry stan naszych stosunków, poparcie Polski dla pokojowego rozwiązania konfliktu z Azerbejdżanem, jak też możliwości pogłębienia współpracy Armenii z UE.

***

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (Conferencia de Seguridad de Múnich) organizada en 1963 r. Stanowi wiodące forum Dyskusji na temat bieżących problemów bezpieczeństwa międzynarodowego w gronie szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych i obrony, parlamentarzystów oraz przedstawicieli mediów i nauki. Desde 2022 r. Conferencias przewodniczy del diplomático Christoph Heusgen.

Więcej zdjęć dostępnych jest pod linkami: pierwszy dzień, drogi dzień, trzeci dzień

Zdjęcia: Sebastian Indra/MSZ

MIL OSI