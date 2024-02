Минэкономразвития: для резидентов ОЭЗ в Белгородской области будут доступны льготы по налогам и страховым взносам с 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России надеется на принятие депутатами Государственной Думы закона о свободной экономической зоне на приграничных территориях уже в весеннюю сессию. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил во время рабочей поездки в Белгородскую область.



В ходе визита Максим Решетников вместе с губернатором региона Вячеславом Гладковым посетил предприятия – потенциальных резидентов создаваемой свободной экономической зоны.



«Условия создания СЭЗа будут аналогичны экономическим зонам на новых российских территориях. Это льгота по налогу на прибыль и имущество, страховые взносы для резидентов на срок до 10 лет», – подчеркнул Максим Решетников, добавив, что конкретные участки, где будут располагаться резиденты, предстоит определить Постановлениями Правительства РФ по их заявкам.



В данный момент проект нормативного акта рассматривается профильными федеральными органами исполнительной власти. Следующий этап – внесение законопроекта в Правительство РФ и далее – в Госдуму.

Ранее Президент России Владимир Путин поддержал идею создания свободной экономической зоны в Белгородской области. Учитывая важность этого решения для регионального бизнеса, надеемся на его оперативное рассмотрение депутатами в весеннюю сессию, отметил Максим Решетников.



Высокую степень заинтересованности в новом механизме поддержки предприятий, находящихся на приграничной территории и подвергающихся периодическим обстрелам, отметил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Для нас то решение, которое принял наш Президент Владимир Путин, в первую очередь, возможность в крайне непростой обстановке, связанной с частыми обстрелами, сохранить производство, сохранить рабочие места. Все предприятия, даже те, которые еще работают на уровне 45-50%, но они все равно работают, борясь за сохранение своих рынков, поэтому очень хотелось бы, чтобы они развивались, чтобы у них всегда была перспектива. Наши предприятия живут этим, ищут возможности в России и за ее пределами, расширяя поставки на несколько стран. Возможность получить поддержку от государства на длительный период времени, с точки зрения снижения налоговой нагрузки, конечно, это хорошее дело», – прокомментировал Вячеслав Гладков.



По словам одного из потенциальных резидентов будущей свободной экономической зоны директора ООО «Агроакадемия» Андрея Мартовицкого, чьи комбикорма для домашних животных поставляются по всей стране, вступление в СЭЗ позволит увеличить объемы выпускаемой продукции.



«Желание вступить в СЭЗ – это осознанный шаг. Благодаря действующим налоговым льготам мы не только сможем расширить ассортимент продукции и нарастить объемы его производства, но обеспечить достойный уровень оплаты труда нашим сотрудникам», – прокомментировал директор предприятия.



В ходе поездки в Белгородскую область состоялась встреча министра с представителями малого и среднего бизнеса региона. Предприниматели обратились к главе Минэкономразвития с вопросами, касающимися льготного кредитования, выхода на новые рынки, реализации программ поддержки нацпроекта МСП, который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.



«Поддержка белгородского бизнеса остается в фокусе внимания и Президента, и Правительства. По поручению главы государства в прошлом году выделили региону 800 млн рублей. Средства пошли на гранты для бизнеса. Мы видим, что деньги помогают заново отстраиваться, делать ремонт. Очень важно, чтобы в текущих условиях у вас были средства на эти цели», – подчеркнул Максим Решетников.

