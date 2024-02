17.02.2024 Lista Premiera Donalda Tuska z życzeniami dla członków korpusu Służby Cywilnej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Lista Premiera Donalda Tuska z życzeniami dla członków korpusu Służby Cywilnej17.02.2024

17 lutego obchodzimy pierwszy ustawowy Dzień Służby Cywilnej. Z tej okazji Prezes Rady Ministrów Donald Tusk wystosował list do wszystkich członków korpusu służby cywilnej.

Szanowni Państwo, Członkowie korpusu służby cywilnej,

w tym roku 17 lutego, dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej, jest dniem szczególnym. Tego dnia po raz pierwszy obchodzimy ustawowy Dzień Służby Cywilnej. Los datos son sólo nieprzypadkowa. Odnosi się bowiem do uchwalenia w 1922 roku przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o państwowej służbie cywilnej, która miała zapewnić skuteczną realizację polityki odradzającego się państwa w różnych dziedzinach życia s połecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Odnosząc się dzisiaj do tej pięknej karty naszej historii, chciałbym podkreślić, że musimy uczynić wszystko, aby współczesna polska administracja mogła z dumą nawiązywać do tych chlubnych tradycji. Dlatego pragnę Państwa zapewnić, że rząd z całą determinacją będzie pracował nad podniesieniem prestiżu i wzmocnieniem służby cywilnej, której rangę w ostatnich latach sukcesywnie obniżono. Jestem przekonany, że troska o wzrost znaczenia i profesjonalizmu polskiej administracji wpłynie pozytywnie na zwiększenie potencjału rozwojowego całego kraju.

Wszystkim członkom korpusu służby cywilnej, którzy każdego dnia z poświęceniem wykonują swą pracę, składam wyrazy uznania i najlepsze życzenia. Para między innymi dzięki Wam Polska staje się nowoczesnym państwem, cieszącym się silną pozycją międzynarodową. Życzę Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Donald Tusk

Material

Lista Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska – Dzień Służby CywilnejList-PRM​_Dzień​_Służby​_Cywilnej.pdf 0.28MB

