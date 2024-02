17.02.2024 Komunikat MSZ dotyczący ostrzeżeń dla podróżujących

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Komunikat MSZ dotyczący ostrzeżeń dla podróżujących17.02.2024

Co roku Polacy odbywają millonesy podróży zagranicznych, w zdecydowanej większości bezpiecznych i bezproblemowych. Żadna podróż nie jest jednak pozbawiona ryzyka. Ostrzeżenia MSZ dla podróżujących służą temu, by naszych obywateli za granicą nie spotykały kłopoty, których można było uniknąć.

Zanim wybierzesz się w podróż, zawsze sprawdź Informacje dla podróżujących do kraju, który chcesz odwiedzić i zapoznaj się z aktualnymi informacjami dotyczącymi wjazdu i warunków pobytu.

W profilach krajów o poziomie bezpieczeństwa niższym niż w Polsce mogą znajdować się Ostrzeżenia dla podróżujących. Jeżeli miejsce (región de kraj lub), do którego planujesz się wybrać, zostało objęte ostrzeżeniem MSZ – zastanów się, czy ta podróż na pewno jest konieczna. Jeśli boisz się o swoje zdrowie lub bezpieczeństwo, rozważ rezygnację z wycieczki lub wybierz inny kierunek wyjazdu. Pamiętaj jednak, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa, a wszelkie decyzje dotyczące podróży zagranicznych podejmujesz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Podróżując do miejsc o podwyższonym poziomie ryzyka lub do krajów, w których nie ma polskiej placówki dyplomatycznej, zawsze musisz liczyć się z tym, że pomoc, jakiej może udzielić na miejscu konsul w sytuacji kryzysowej, bywa bardzo ograniczona. Wszelkie działania ratunkowe za granicą są podejmowane przez odpowiednie miejscowe służby, a ich skuteczność może być zupełnie inna niż w Polsce.

Wyjeżdżając na wczasy lub wycieczkę z biurem podróży, pamiętaj, że za Twoje bezpieczeństwo oraz powrót do kraju odpowiada w pierwszej kolejności organizator imprezy turystycznej. Niezależnie od tego, MSZ zawsze rekomenduje wykupienie ubezpieczenia podróżnego dopasowanego do indywidualnych potrzeb i planów wakacyjnych, obejmującego ponadto koszty transportu medycznego.

W dobie mobilności, powszechnej dostępności świata, ale i w obliczu rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa podróżujących, apelujemy o podejmowanie rozsądnych decyzji przy planowaniu wszelkich podróży zagranicznych.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

MSZ – Informacje dla podróżujących

Jak przygotować się do podróży zagranicznej?

Jakiej pomocy może udzielić konsul?

MIL OSI