Экспонаты для выставки подготовлены Научной библиотекой имени М. Горького СПбГУ, сотрудниками Музея истории СПбГУ и Управления по работе с молодежью.

Подробнее о том, как появились студенческие трудовые отряды в Санкт-Петербургском университете, также расскажет онлайн-экспозиция от Музея истории СПбГУ.

Штаб студенческих отрядов Санкт-Петербургского университета был создан в 2009 году и объединил три педагогических отряда («РОС», «Сказка» и «Унисон»), образованных еще в 80-е годы. Первым командиром штаба стала Раиса Терендий, член СПО «Унисон». «Бойцом я стала в 2003 году, когда училась на направлении “Астрономия”. Уже тогда существовала потребность в создании штаба, объединении всех отрядов и налаживании контактов с администрацией Университета», — поделилась она.

Студенческий отряд — это форма организации студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования различных форм обучения, которые хотят в свободное от учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства.

Спустя несколько лет Раиса выступила с инициативой официально зарегистрировать Штаб студенческих отрядов СПбГУ, обратившись в Управление по работе с молодежью. «В результате нам предоставили возможность проводить мероприятия отрядов в помещениях Университета, организовали печать афиш. Штабу также было необходимо зарегистрироваться как студенческое объединение и принять базовый документ, определяющий права и обязанности нашей организации. Это требовало серьезной работы совместно с юристами СПбГУ, которая была проведена в течение последующих лет».

С момента основания и до сегодняшнего дня Штаб студенческих отрядов СПбГУ значительно расширился. К 2022 году в его состав вошли еще два педагогических отряда: «Гранат» и «Перспектива», археологический отряд «Тор», сельскохозяйственный отряд «Повидло», отряд проводников «Меркурий», экологический отряд «Можжевельник», отряд молодежной патриотической акции «Невский десант», «Медный всадник» и медицинский отряд «Нейрон». На данный момент студенческое трудовое движение СПбГУ насчитывает около 360 бойцов.

В прошлом году был подписан приказ «Об утверждении Положения о Штабе студенческих отрядов Санкт-Петербургского государственного университета» и соглашение о сотрудничестве между СПбГУ и Санкт-Петербургским отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) — крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 200 тысяч молодых людей из 81 субъекта РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Командир Штаба Варвара Киржаева, занявшая пост в 2023 году, рассказала, что положение дает бойцам возможность официально представлять Санкт-Петербургский университет на мероприятиях, таких как городские и региональные конкурсы или форумы. Так, 17 февраля — в свой профессиональный праздник, День РСО, студенты СПбГУ, обладающие активной жизненной позицией, встретятся на Форуме студенческих отрядов, чтобы наметить новые планы, обменяться мнениями, полученными навыками.

«Возможность принять участие в сборе урожая на юге России или научиться работать с детьми есть у любого студента, будь он химиком, лингвистом или дизайнером, — подчеркнула Варвара. — Это прекрасный шанс разнообразить летние каникулы, получить опыт работы, заработную плату и, самое главное, новые впечатления и дружеские связи».

Выпускница СПбГУ Александра Винникова вступила в археологический отряд еще на первом курсе обучения. Сейчас она работает в региональном штабе студенческих отрядов Санкт-Петербурга. «О существовании “Тора” я случайно узнала благодаря афише в Университете. Я училась на лингвиста и никогда не любила историю, но мысль о поездке в настоящую археологическую экспедицию захватила мои мысли: это совсем не та скучная история, которую я изучала по книжкам, — рассказала она. — На собрании нам сразу сообщили, что не нужно обладать опытом или профильными знаниями, чтобы присоединиться к отряду, — всему научат».

«Студенческие отряды — это отличная площадка для развития софт скиллов: я научилась работать в команде, организовывать коллектив, начала лучше понимать людей и находить к ним подход. На протяжении прошлого года я была одним из руководителей Штаба студенческих отрядов СПбГУ, и моя работа включала в себя организацию мероприятий на сотни человек. Это требует навыков деловой коммуникации и организованности. Я приобрела знания, которые не дают в школах и вузах, но которые значительно упрощают жизнь и помогают в работе», — резюмировала выпускница.

Магистрантка СПбГУ Екатерина Яровая, боец экологического отряда «Можжевельник», изучает международное сотрудничество стран в области окружающей среды. «Университет дает студентам возможность получать кроме теоретических знаний об устойчивом развитии и рациональном природопользовании еще и практические навыки в этой области. Поэтому я выбрала “Можжевельник”. Кроме того, будучи бойцом, я могу делать окружающую среду лучше и чище, находясь в кругу единомышленников», — отметила студентка.

В 2023 году СЭО «Можжевельник» был признан лучшим экологическим отрядом Санкт-Петербурга.

Вступить в студенческие отряды СПбГУ очень просто — достаточно заполнить анкету. Ознакомиться с деятельностью каждого из отрядов, следить за новостями движения и анонсами предстоящих событий можно на странице Управления по работе с молодежью и в группе «ВКонтакте».

