СПбГАСУ празднует День российских студенческих отрядов

Ежегодно 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов.

В 1949 г. в ЛИСИ (СПбГАСУ) был создан первый строительный отряд для работы в колхозах Лесогорского района. В нём насчитывалось около 30 человек.

Летом 1949 г. на строительство Климовской ГЭС в Рощинский район Ленинградской области выехал комсомольский актив института в количестве 87 человек.

Днём рождения современного отрядного движения считают 17 февраля 2004 г. В этот день проходил Всероссийский форум студенческих отрядов, посвящённый 45-летию движения.

Александра Шестакова

На протяжении многих десятилетий студенческие отряды ЛИСИ/СПбГАСУ ведут активную трудовую и общественную деятельность. Сегодня штаб объединяет девять студенческих отрядов. О его работе рассказывает комиссар Александра Шестакова:

«Штаб является неким связующим звеном между самими отрядами, между отрядами и университетом. Мы курируем отрядную деятельность, организуем мероприятия внутри университета и на уровне города. Этот год является юбилейным для студенческих отрядов СПбГАСУ, поэтому планов много. Хочется и привлечь к нашему движению больше ребят, – уже в феврале начинаются собрания, – и просто взаимодействовать со студентами, реализуя различные проекты. Лично для меня отряды – это возможность самореализации, к тому же здесь ты развиваешь и организаторские навыки, и навыки взаимодействия с людьми. Но в первую очередь для меня отряды – это для души, поскольку здесь – дружеская атмосфера, активные неравнодушные люди, те, с которыми ты можешь всё».

