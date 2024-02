65 лет российским студенческим отрядам

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 февраля у нас в стране отмечается День российских студенческих отрядов. Официальный праздник был учреждён Указом Президента Владимира Путина и отмечается с 2016 года. Но само явление и движение студотрядов намного старше.

Временем их возникновения считается весна 1959 года, когда группа из 339 студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова отправилась работать на стройку в Северо-Казахстанскую область, где тогда шло освоение целины и для приезжих работников требовались нормальные условия проживания. Однако, эта дата тоже весьма условна. Учащиеся вузов привлекались на сельскохозяйственные работы, крупные стройки и прокладывание железнодорожных путей ещё с 1920 года. И хотя труд студентов всегда оплачивался, первое время Центральный комитет ВЛКСМ не проявлял желания поддерживать инициативу университетов, усматривая в этом признаки эксплуатации.

Всё изменилось летом 1962 года, когда командиры студенческих отрядов ведущих вузов Москвы написали коллективное письмо на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва с просьбой поддержать их движение. Тот резюмировал, что «дело хорошее» – и все преграды сразу были сняты. 15 ноября 1963 года в Кремлёвском Дворце съездов состоялся первый Всесоюзный слёт ВССО, на котором был принят единый Устав всех студенческих отрядов.

С тех пор движение приобрело по-настоящему грандиозный масштаб. Студотряды участвовали в освоении целины, разработке газовых месторождений в Тюмени, строительстве БАМа, Московского метрополитена, заводов ВАЗ и КАМАЗ, Саяно-Шушенской ГЭС и прочих крупных объектов. Благодаря их деятельности было основано множество поселений, включая города Братск и Усть-Илимск. За годы существования движения через него прошли десятки миллионов студентов. Апогей был достигнут в 1982 году, когда единовременная численность бойцов стройотрядов достигла почти 550 тысяч человек.

В годы студенчества доводилось работать в строительных отрядах нынешнему Президенту России Владимиру Путину, Министру иностранных дел Сергею Лаврову, Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, бывшему национальному лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву и многим другим известным лицам.

Конечно же, не прошло это движение и мимо Государственного университета управления, который в годы расцвета студотрядов назывался Московским инженерно-экономическим институтом. Современный кампус вуза возводился при самом деятельном участии его студентов. Среди них были нынешний профессор кафедры информационных систем Владимир Годин, профессор кафедры управления проектом Алексей Лялин, Заместитель председателя первичной профсоюзной организации работников ГУУ Николай Нестеров, профессор кафедры теории управления Института государственного управления и права Александр Райченко и другие. С последним мы и поговорили об истории студенческих отрядов в ГУУ.

Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, как начиналось движение студотрядов у нас в ГУУ и о своей практике в них.

— У нас всё началось значительно раньше, чем я начал в этом участвовать. Я впервые пришёл в строительный отряд в августе 1968 года, после того как меня зачислили студентом 1 курса. В тот год нас отправили на подготовку строительной площадки университетского комплекса в саду около станции метро, которая теперь называется Выхино. Помимо этого, уже тогда у нас работали строительные отряды в Московской области и отряды, которые занимались уборкой сельскохозяйственной продукции в совхозах Московской и Астраханской областей. Дальше, начиная с 1969 года, у нас развернулось очень широкое строительство нашего комплекса.

Ежегодно от 300 до 700 студентов работали здесь – это была главная наша стройка. Некоторые работали не только в летние месяцы. В связи с этим у них перекраивалась учебная программа, однако они выполняли её в полном объёме. Следующим по значимости отрядом был сельскохозяйственный уборочный отряд приблизительно из 600 человек, который практически ежегодно ездил на работы в Астраханскую область с 1969 по 1981 год.

А где ещё в стране, помимо Астрахани, работали наши отряды? Ведь движение известно всесоюзными стройками.

— Большие строительные отряды работали в Сибири. Ежегодно два-три отряда на строительстве первой линии Байкало-Амурской магистрали. Мы работали на строительстве ветки Хребтовая – Усть-Илимск, посёлок Игирма. 120 наших студентов там работали в течении двух лет. И спустя некоторое время ещё два года работали в посёлке Звёздный, там же, на БАМе. Ещё у нас работали отряды в Горно-Алтайской области. В 1969 году там было порядка восьми отрядов, от каждого факультета. И в Ужурском районе Красноярского края, в посёлке Щетинкино строили большой жилой комплекс. Были и достаточно экзотические места работы. Один из отрядов трудился на ПГС – промышленно-гражданском строительстве – в посёлке Мирный, в Якутии, в алмазной столице России. Это было неожиданное для нас назначение, но наши студенты хорошо там себя проявили.

Что давали эти работы студентам в практическом плане?

— Опыт, который получали студенты в строительных отрядах, помогал очень существенно. Я знаю более 30 нынешних руководителей, получивших первый опыт производственной деятельности именно в студенческих отрядах. Сегодня они занимают солидные посты, от руководителя строительно-монтажного управления до губернатора области.

А из современного профессорско-преподавательского состава ГУУ кто работал раньше в стройотрядах?

— Я знаю больше 20 человек работающих сегодня в университете, кто имел такой опыт. Дело в том, что эта работа рассматривалась как производственная практика. Ректор МИЭИ Олимпиада Васильевна Козлова определила эту деятельность как первую погружную производственную практику. Она не была отраслевой, но давала реальный и полезный опыт. Практически 100% студентов, за исключением тех, кто по физическому состоянию не мог участвовать работе, так или иначе был задействован в том или ином отряде. А самые активные делали это на протяжении всего периода обучения. То есть каждый год начиная с мая месяца, когда у нас выезжали квартирьеры, и завершая октябрём, когда подводились окончательные итоги и мы рассчитывались с нашими заказчиками, они активно участвовали в этой работе.

У нас на архивной фотографии зафиксированы студенты МИЭИ в Чехословакии. А куда-то ещё за рубеж наши ребята ездили?

— То, о чём вы говорите, это была интересная практика, она называлась «безвалютный обмен». Студенческие отряды из нашего университета направлялись в четыре страны: Германскую Демократическую Республику, Чехословакию (Карлов университет был большим нашим партнёром), Болгарию (с ней были крепкие и длительные связи, наши отряды ездили туда практически ежегодно), а также с Польской Народной Республикой были связи, правда в меньшем объёме. Из этих стран приезжало такое же количество студентов из университетов, с которыми мы сотрудничали. Они у нас работали, как правило, на строительстве зданий нашего университета. Наши студенты за границей работали на разных объектах, на стройках народного хозяйства и тому подобном.

Благодарим Александра Васильевича за интересную историческую справку. Напомним, что несколько лет назад своими воспоминаниями с нами делился Заместитель председателя Первичной профсоюзной организации работников ГУУ Николай Нестеров.

На сегодняшний день Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) объединяет в своих рядах около 200 000 молодых людей, чья деятельность чётко регламентируется нормативными документами. За плечами современных стройотрядов объекты Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС-2012, проекты «Росатома», участие в строительстве космодрома «Восточный» и многое другое. Непосредственно в ГУУ действуют Социальный студенческий отряд «Лучик» и Студенческий спасательный отряд Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

Напоминаем также, что 16-17 февраля в Москве пройдёт Всероссийский карьерный форум «Труд Крут», а до 25 февраля можно зарегистрироваться на Всероссийский конкурс «Лучший студенческий отряд».

Государственный университет управления поздравляет всех бойцов студенческих отрядов с 65-летием движения, желает им продуктивной трудовой деятельности, успехов в учёбе и множества счастливых моментов жизни, которые можно будет вспомнить и рассказать будущим последователям. Пусть повезет вам в большом пути от равнодушья себя спасти!

