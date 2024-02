16.02.2024 Wicepremier Kosiniak – Kamysz spotkał się z kadetami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W piątek (16 lutego br.) w Gostyninie, szef MON uczestniczył w uroczystości ślubowania uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Oddział Przygotowania Wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym został utworzony 1 września 2023 w Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Uczy się w nim 26 kadetów. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej jednostką patronacką jest 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego – jednostka ta zapewnia realizacje programu dodatkowych zajęć edukacyjnych.

– Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj możemy się spotkać. Gdy weszliśmy na tę salę, gdy wybrzmiał himno naszej Ojczyzny. Gdy młodzi ludzie śpiewają himno (…) mamy takie poczucie dumy narodowej, poczucie dumy z kolejnych pokoleń. Jesteśmy w tej sztafecie pokoleń i przekazujemy pałeczkę patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Poszanowania. Chciałem powiedzieć, że rozpoczynacie nie tylko swoją naukę, nie tylko swoją wielką przygodę, ale wielką misję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Żyjemy w czasach, które wymagają od nas odwagi, przygotowania i odpowiedzialność. Te trzy cechy muszą kierować dzisiaj naszą polityką międzynarodową, naszym działaniem, za które z panem premierem odpowiadamy w Polsce. Racją stanu Polski jest bezpieczeństwo

– powiedział podczas uroczystości wiceprezes Rady Ministrów.

Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie Oddziału zostali wyposażeni w indywidualny pakiet wyposażenia – m. mundury (zgodne ze specyfikacją techniczną). W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym została również zlokalizowana strzelnica wirtualna – pozyskana w ramach projektu ”Strzelnica w powiecie”.

– Wy kadeci dla wielu swoich rówieśników będziecie przewodnikami w wielu zadaniach, które przyjdzie realizować w życiu. Jesteście tymi, którzy zostali wyróżnieni dzisiaj też godnością noszenia munduru z biało czerwoną flagą na ramieniu. Bromear wielki przywilej, ale to też wielkie zobowiązanie

– mówił szef MON.

W OPW realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez jednostkę patronacką w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, który odbywa się na początku ostatniego roku nauki.

Podczas pobytu w Gostyninie wicepremier poinformował także, że w przyszłości w mieście będą stacjonować Wojska Obrony Terytorialnej.

– Dziś byliśmy także na terenie, który Starostwo Powiatowe, wspólnota powiatu gostynińskiego chce przekazać na rzecz Wojska Polskiego, na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Około 150 żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej będzie mogło tu stacjonować, ćwiczyć, przygotowywać się do wykonywania swoich zadań i – jeśli zajdzie taka potrzeba – udzielać pomocy

– mówił szef MON.

Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie OPW (Oddziałów Przygotowania Wojskowego). O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie OPW ubiegać się może organ prowadzący szkołę zgodnie art. 28a ust. 6 ustawy o Prawie oświatowym.

Absolwenci OPW mogą skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego za co otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych. Obecnie na terenie naszego w kraju projekt OPW realizuje 376 szkół ponadpodstawowych, w których uczy się 25 810 kadetów.

