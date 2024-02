16.02.2024 Ostatnie pożegnanie Teresy Anny Stolarskiej – Fedorowicz, żołnierza AK i uczestniczki Powstania Warszawskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ostatnie pożegnanie Teresy Anny Stolarskiej – Fedorowicz, żołnierza AK i uczestniczki Powstania Warszawskiego16.02.2024

16 luteo br. w kościele polskim w Paryżu odbyło się nabożeństwo żałobne za śp. Teresę Annę Stolarską-Fedorowicz (seudónimo „Hanka”-“Putka”), żołnierza Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego. W ostatniej drodze Pani Stolarskiej-Fedorowicz towarzyszyli bliscy, znajomi, przedstawiciele francuskich i polonijnych stowarzyszeń kombatanckich, a także personal Ataszatu Obrony w Paryżu.

Teresa Anna Stolarską-Fedorowicz uczestniczyła m.in. w zdobyciu 20 sierpnia 1944 r. budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST-y). Bitwa ta była jednym z największych sukcesów Powstania Warszawskiego.

Po upadku Powstania Warszawskiego została internowana w Ożarowie, a następnie przewieziona do nazistowskiego obozu Fallingbostel, a następnie Oberlangen. Po wyzwoleniu Oberlangen przez żołnierzy1.Dywizji Generała Maczka Pani Stolarska-Fedorowicz trafiła do Francji, gdzie spędziła resztę swojego życia.

Pani Teresa Anna Stolarska-Fedorowicz przez całe życie była znaną aktywistką społeczną, w tym także członkinią wielu organizacji kombatanckich i polonijnych: Stowarzyszenie Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej – Samodzielny Oddział Francja, Sto warzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i ich Rodzin – Samopomoc Polska (nosotros Francji), Vicepresidente Stowarzyszenia Przyjaciół Świętego Kazimierza, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji – Koło Paryż, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Polskich Obrońców Ojczyzny (nosotros Francji).

