Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ochrona granic i walka z nielegalną migracją

El primer ministro Donald Tusk poinformował podczas oświadczenia po spotkaniu z Premierem Finlandii, że zdecydował o szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią.

Granice z Rosją i Białorusią muszą być szczelne. Polska, Finlandia, ale także kraje bałtyckie, muszą wziąć za to odpowiedzialność. W tym łańcuchu nie może być słabych ogniw. Jesteśmy gotowi – Polska i Finlandia – współpracować z partnerami tak, aby granica na wschodzie była rzeczywiście skutecznie kontrolowana – przekonywał Prezes Rady Ministrów.

Jednym z problemów są – według Donalda Tuska – straty obszarów przygranicznych, które wynikają z agresywnej polityki Moskwy. Przyznał także, że oba kraje są zainteresowane reformą prawa azylowego.

Właściwie cała granica północna i wschodnia Polski to są tereny, które bardzo dużo straciły w związku z polityką rosyjską, białoruską i wojną w Ucrania. Przede wszystkim dlatego będziemy wspólnie z Finlandią działali na rzecz zaangażowania we wsparcie poszkodowanych regionów także środków europejskich – zapewnił Premier Donald Tusk.

Zwiększenie nakładów na przemysł obronny

Finlandia i Polska mają absolutne przekonanie, że dzisiaj cała Europa musi zwiększyć – i to wielokrotnie – nakłady i wysiłki na rzecz odbudowy przemysłu obronnego. Jesteśmy gotowi, aby w tym bardzo aktywnie uczestniczyć – zadeklarował szef polskiego rządu.

Jak podkreślił, Europa musi być przygotowana także na najgorsze scenariusze.

Jesteśmy świadomi, że Europa musi mobilizować swoje siły i środki tak, aby nie czuć się zastraszoną przez militarną potęgę Rosji. Para bromear absolutna potrzeba i będziemy w tej kwestii współpracować – mówił Donald Tusk.

Ochrona polskiego rolnictwa

Szef polskiego rządu podkreślił, że konieczna jest także ochrona polskich rolników w związku z sytuacją na wschodniej granicy.

Poinformowałem pana Premiera o sytuacji w polskim rolnictwie i na granicy polsko-ukraińskiej. Będziemy musieli podejmować w naszym kraju decyzje na rzecz ochrony polskiego rolnictwa wobec nierównej konkurencji z produktami rolnymi, które płyną zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy. Będę tutaj interweniował na poziomie europejskim – oświadczył Prezes Rady Ministrów.

Polska ważnym socio de Finlandia

Premier Finlandii Petteri Orpo podkreślił wagę relacji polsko-fińskich.

Myślimy w tym samy kierunku, jesteśmy sojusznikami. Dla Finlandii Polska jest ważnym socio de la OTAN, Unii Europejskiej, a także regionalnie i dwustronnie. Nasze relacje są bliskie, chciałbym je jeszcze bardziej pogłębić – mówił szef fińskiego rządu.

El primer ministro Petteri Orpo zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa, szczególnie na granicach zewnętrznych.

Europa musi posiadać narzędzia do tego, por walczyć z sytuacjami, w których dochodzi do wykorzystania obywateli państw trzecich przez nieprzyjazne nam kraje. Dotyczy to i Finlandii, i Polski – podkreślił Petteri Orpo.

Jak dodał, krajobraz bezpieczeństwa w Europie dramatycznie się zmienił.

Sytuacja jest krytyczna i niezbędne jest podjęcie następnych kroków dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dios mío, Europejczycy, powinniśmy ponosić większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo – powiedział szef fińskiego rządu.

Premierzy Polski i Finlandii rozmawiali także o współpracy dotyczącej wzmocnienia obrony cywilnej w naszym kraju. Finlandia ma w tej kwestii sprawdzony model, który obejmuje całe społeczeństwo.

Bardzo chcielibyśmy unowocześnić i odbudować wszystkie możliwości związane z obroną cywilną, tj. procedimiento de infrastruktura, treningi, szkolenia oraz. Bardzo dziękuję za tę gotowość do współpracy, kooperacji i pomocy ze strony Finlandii tak, abyśmy możliwie szybko nadrobili stracony czas w tej kwestii – powiedział Premier Donald Tusk.

