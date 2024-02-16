Финансовые новости: О календаре применения специальных риск-параметров на Срочном рынке ПАО Московская биржа в период неторговых дней на иностранных биржах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

НКО НКЦ (АО) утвердил календарь применения специальных риск-параметров на Срочном рынке ПАО Московская биржа в периоды неторговых дней на иностранных биржах на 2024 г. Специальные риск-параметры применяются на Срочном рынке в периоды неторговых дней на иностранных биржах для фьючерсных контрактов, цена исполнения которых определяется исходя из расчетных цен или цен фиксингов иностранных бирж.

Календарь, значения специальных риск-параметров и список фьючерсных контрактов опубликованы в разделе риск-менеджмента на Срочном рынке на сайтах НКО НКЦ (АО) и ПАО Московская биржа.



Календарь применения специальных риск-параметров может быть пересмотрен в случае изменений в календарях неторговых дней на иностранных биржах.



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