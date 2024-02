Финансовые новости: Завершено финансовое оздоровление ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (16.02.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России принял решение досрочно завершить проведение мер по предупреждению банкротства «БАНК УРАЛСИБ» (ПАО) (рег. № 2275) (далее — Банк). Все мероприятия, предусмотренные Планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка (далее — План участия), выполнены.

По итогам реализации Плана участия восстановлено устойчивое финансовое положение Банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора.

