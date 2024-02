Технологический суверенитет: от импортозамещения к опережению

Source: MIL-OSI Russian Language News

Стратегия достижения Россией технологического суверенитета не предполагает автаркии и нацелена на развитие сотрудничества с новыми партнерами. Переход к инновационному развитию экономики потребует от государства новой промышленной и технологической политики, в том числе повышения привлекательности отечественной юрисдикции для инвестиций, сбалансированных мер поддержки высокотехнологичных компаний и поворота системы образования к запросам реального сектора экономики.

На Дне промышленности в рамках форума «Россия» одна из экспертных сессий была посвящена стимулированию технологического развития России. Модератор сессии, первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, отметил: объявленный курс на технологический суверенитет отразился в Концепции технологического развития на период до 2030 года. Она предполагает обеспечить национальный контроль над воспроизводством сквозных и критических технологий, переход к инновационно ориентированному экономическому росту, повышение роли технологий в развитии экономики и социальной сферы и технологическое обеспечение устойчивого функционирования и развития промышленных систем.

Леонид Гохберг, фото: Илья Питалев, источник: фотохост-агентство РИА Новости

Первый проректор НИУ ВШЭ уточнил: инновации должны стать фактором конкурентоспособности отечественной экономики. Для этого необходимо восстановление прежних и создание новых цепочек добавленной стоимости, где Россия могла бы занять лидирующие позиции в отдельных нишах.

Леонид Гохберг подчеркнул: новая технологическая политика предполагает широкую кооперацию с новыми партнерами в технологической сфере и направлена на экспорт российской высокотехнологичной продукции и научных разработок, поддержку малых инновационных компаний, создание стимулирующей институциональной среды.

В соответствии с Концепцией технологического развития намечаются четыре типа проектов достижения технологического суверенитета:

мегапроекты по выводу широких линеек высокотехнологичной продукции на базе собственных линий разработки технологий;

программы внедрения наилучших доступных технологий с использованием высокотехнологичной продукции на базе собственных линий разработки;

соглашения компаний-лидеров с правительством России по разработке линеек инновационной продукции на основе критических и сквозных технологий;

крупные исследовательские проекты по приоритетам технологического суверенитета.

Леонид Гохберг сообщил: НИУ ВШЭ провел серию обследований практик импортозамещения промышленных предприятий и барьеров, препятствующих его расширению. Они показали: при существенной зависимости от импортного оборудования есть значимый спрос на отечественное, и компании готовы его приобретать. В этой связи важно перейти от импортозамещения к разработкам опережающих технологий.

Уже по итогам 2022 года наблюдался рост инновационной активности российских компаний, особенно в отраслях, где отмечался уход иностранных игроков, и в 2023 году этот тренд продолжился. В этой связи важно расширить разработку собственных технологий для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности, особенно в отраслях, где есть заделы.

В новой ситуации выросло значение международной кооперации и опережающей подготовки кадров, привлекательности российской юрисдикции для инвестиций в инновации.

Руководитель департамента промышленной политики Фонда развития промышленности (ФРП) Виктория Павлова отметила: работа фонда ориентирована на импортозамещение и импортоопережение. Фонд поддержал за 9 лет работы более 1000 компаний, выдано 1500 займов на общую сумму 515 млрд рублей, что позволило начать или расширить 700 производств. Сейчас фонд предоставляет финансирование в диапазоне от 5 млн до 5 млрд рублей на срок от 2 до 7 лет по льготным ставкам.

Виктория Павлова, фото: Илья Питалев, источник: фотохост-агентство РИА Новости

Новой формой поддержки стала кластерная инвестиционная платформа, предполагающая проектное финансирование, предоставляемое на период запуска производства критически важной продукции, затем идет льготное кредитование до завершения инвестиционной фазы, после чего компания может получить средства по рыночной ставке. Проекты финансируют банки, ставку субсидирует Минпромторг, а ФРП отбирает заявки.

На сегодняшний день, сообщила Виктория Павлова, фонд получил 70 заявок на реализацию приоритетной продукции, подготовлены 33 проекта на 728 млрд рублей, заключено 16 кредитных договоров на 403 млрд рублей, из них 10 на 196 млрд уже профинансированы и реализуются.

Старший вице-президент Новикомбанка Валерий Давыдов отметил, что банк стремится снижать стоимость кредитных ресурсов для предприятий, вводя собственные льготные программы и интегрируясь в проекты клиентов с господдержкой. Использование первых позволяет бесперебойно финансировать текущую деятельность предприятий. Банк предоставил льготные кредиты на сумму 90 млрд рублей, что снизило расходы компаний-клиентов и позволило им приступить к разработке инвестпроектов по технологическому развитию.

По словам Валерия Давыдова, по итогам первого конкурса проектов кластерных инвестиционных платформ одобрены проекты по производству вагонов метро (кредит на 14 лет с импортозамещением компонентов), по серийному выпуску магистральных и маневровых локомотивов, а также проект «АвтоВАЗа» «Лада Искра», по которому банк уже выдал первый транш кредита.

Он отметил важность стабильных условий для долгосрочных кредитов: «Это позволит большему числу банков бороться за проекты, что снизит стоимость кредитов и привлечет частных инвесторов».

Гендиректор компании «Микрон» Гульнара Хасьянова подчеркнула, что микроэлектроника относится к критическим и сквозным технологиям, определяющим будущее других отраслей. Для ее развития и поддержки конкурентоспособности важна стоимость рабочей силы, материалов и технологий. Сейчас компания частично использует российские компоненты, заинтересована в 100-процентном использовании отечественных материалов и готова заключить многолетние контракты, поскольку цена импортных резко выросла, например сверхчистых реактивов — в 3 раза. Она пояснила: при небольших масштабах производства микроэлектроники для развития соответствующих технологий нужны НИОКР либо прямые субсидии.

Гульнара Хасьянова, фото: Илья Питалев, источник: Фотохост-агентство РИА Новости

«Почему важно, чтобы материалы были полностью отечественными? Если есть даже небольшой импортный ингредиент, мы не можем контролировать цену и качество и, следовательно, инвестиционную привлекательность», — сказала Гульнара Хасьянова.

Она отметила важность подготовки квалифицированных специалистов и повышения престижа инженерной профессии, от которой во многом зависит технологический рост. «Нам необходимо выиграть гонку за молодых специалистов, чтобы они не ушли поголовно в программирование», — сказала Гульнара Хасьянова.

Представитель проектного офиса по робототехнике компании «Русатом Сервис» (входит с ГК «Росатом») Дмитрий Кайнов напомнил: «“Росатом” — технологический лидер мирового уровня в атомной энергетике. Одновременно корпорация стремится развивать перспективные разработки в ветро- и водородной энергетике, накопители энергии и не связанные с энергетикой отрасли, например международную логистику и робототехнику».

Дмитрий Кайнов, фото: Илья Питалев, источник: Фотохост-агентство РИА Новости

Компания запустила процессы локализации производства промышленных и сервисных роботов и решений для роботизации. Особое внимание уделяется зрелым компаниям с высокими показателями выручки и небольшим проектам с серьезным потенциалом роста производства.

«Русатом Сервис» предполагает два варианта инвестиций: создание совместных производств с участниками рынка и сделки слияния и поглощения, когда «Росатом» приобретает долю компании и становится совладельцем той или иной технологии. Такие компании, в свою очередь, получают доступ к поставкам для предприятий «Росатома» и возможность взаимодействия с другими партнерами. «Русатом Сервис» также продвигает отечественные технологии в странах присутствия «Росатома».

Леонид Гохберг напомнил о важной роли обратного инжиниринга как элемента мер поддержки.

Заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию Антон Подкуйко пояснил: импортозамещение основано на связке «компонент-продукт — производство». Агентство сосредоточилось на решении технологических проблем на основе обратного инжиниринга — исследовании комплектующих и полном воспроизводстве цикла их выпуска. Сейчас программа обратного инжиниринга направлена на финансирование разработки комплектующих, исследование образцов, формирование технического задания, разработку конструкции, выпуск опытных образцов и переход к серийному производству. Для этого предоставляются гранты на 2 года до 100 млн рублей. Антон Подкуйко отметил: гранты достаточно эффективны: на 1 рубль гранта получено 2 рубля выручки.

Антон Подкуйко, фото: Илья Питалев, источник: Фотохост-агентство РИА Новости

Сейчас, сообщил представитель агентства, реализуется 225 проектов на 10 млрд рублей, часть проектов вышли на серийное производство комплектующих для ТЭК, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения.

Например, начат выпуск комплектующих для протеза руки, раньше производившихся только в Швейцарии, швартовых лебедок для судов-краболовов, систем «шнек-сито» для переработки сельхозпродукции.

Проректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Павел Дроговоз отметил: новая концепция развития университета нацелена на плотную интеграцию с научно-технической политикой государства и обеспечение технологического суверенитета. Она предполагает модель полного инновационного цикла, когда процесс образования связан с исследованиями, научными разработками и созданием промышленных образцов.

Важно обеспечить удовлетворение потребности экономики в квалифицированных инженерно-технических кадрах. «Основная цель — готовить не одиночных инженеров, а инженерные команды, которые бесшовно включаются в процесс производства», — сказал проректор МГТУ.

Параллельно необходимо активизировать участие в НИОКР и инжиниринге. Университет — это не только разработки, но и внедрение в практику и производственный процесс, уверен Павел Дроговоз.

Важными элементами «университета 4.0» он назвал коммерциализацию технологических разработок и замыслов студентов и аспирантов.

И.о. руководителя Городского агентства управления инвестициями правительства Москвы Андрей Балук подчеркнул значение офсетных контрактов для поддержки промышленности. Он считает, что опыт Москвы может стать модельным для других регионов.

Офсетный контракт выгоден бизнесу и городу, поскольку компании-производителю, разработчику технологии и инвестору гарантируется приобретение продукции на срок до 10 лет, что позволяет реализовать задачу импортозамещения, в том числе возможность применять в новых изделиях продукты московской промышленности.

Андрей Балук, фото: Илья Питалев, источник: Фотохост-агентство РИА Новости

Объем частных инвестиций в рамках офсетных контрактов составил 82 млрд рублей. В частности, начато производство аккумуляторных батарей для наземного и водного транспорта. Ключевые офсетные контракты заключены на лекарства и субстанции, в том числе из списка жизненно важных лекарственных препаратов. «Локализация субстанций — это вопрос лекарственной безопасности страны», — сказал Андрей Балук.

Производители продают городу по офсетным контрактам лишь часть продукции, а основную реализуют на рынке.

Андрей Балук полагает: применение офсетных контрактов при нынешних объемах госзакупок позволит «приземлить» любые технологии. Сейчас, по мнению представителя правительства Москвы, важно усовершенствовать нормативно-правовые акты, чтобы применять офсетные контракты при поставках для нескольких госзаказчиков, изменить основной способ определения цены по таким контрактам и распространить их на федеральный уровень.

«Нужно выйти с предложением снять барьеры на офсетные контракты, это важно и для инвесторов, и для производителей, поскольку они позволяют гарантировать сбыт», — отреагировал Леонид Гохберг.

Сооснователь и директор по развитию компании «Стереотек» Анатолий Тулаев рассказал об уникальной технологии производства различных деталей с помощью 5D-принтеров. Сотрудники компании создали программно-производственный комплекс, позволяющий изготавливать детали ушедших с рынка производителей, экономя материалы и сохраняя надежность.

Анатолий Тулаев, фото: Илья Питалев, источник: Фотохост-агентство РИА Новости

Все, что оцифровано и работает в реальных условиях, попадает в цифровую библиотеку, и пользователь может найти необходимые детали и заказать печать. «Наша технология лучше китайской: она позволяет найти деталь за 30 секунд и изготовить, аналоги этого не могут», — рассказал инноватор.

Это позволяет упростить и удешевить производство. Например, детали для одного из предприятий благодаря изготовлению на 5D-принтере подешевели на 20%, а ролик с подшипником взамен продукции Siemens — почти в 100 раз, с 80 евро до 80 рублей.

«Библиотека принтера позволяет решать отраслевые проблемы силами наших 10 инженеров. Под каждую деталь формируется документ, подтверждающий применимость по эксплуатационным характеристикам», — сообщил Анатолий Тулаев.

«Это впечатляет и очень ярко! Надеюсь, Москва и ФРП поддержат ваши разработки», — отозвался первый проректор НИУ ВШЭ. Он отметил важность решения проблемы избыточного регулирования, отпугивающего инвесторов и разработчиков. «Сейчас важно, чтобы регуляторные меры превратились из барьера в стимул. Надеюсь, после принятия закона о технологической политике будут отменены многие сдерживающие технологическое развитие нормативно-правовые акты», — подытожил Леонид Гохберг.

