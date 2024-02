Суперкомпьютер К2Тех на базе НГУ победил в конкурсе «Проект года»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Проект К2Тех по созданию суперкомпьютерного комплекса на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) стал победителем конкурса «Проект года» Global CIO. В 2023 году за почетное звание боролись 484 ИТ-проекта. Профессиональное сообщество ИТ-руководителей присудило суперкомпьютеру «Оракул» победу в номинации «Лучший проект в УФО, СФО и ДФО».

Эксперты К2Тех развернули суперкомпьютер «Оракул» в Центре Национальной технологической инициативы (НТИ) по Новым функциональным материалам на базе НГУ (ЦНФМ). Его назначение — ускорить как разработку новых типов материалов, так и проектирование на их основе изделий для промышленных предприятий. Суперкомпьютер позволяет сотрудникам ЦНФМ сократить время на выполнение сложных математических расчетов в среднем в 10-12 раз и таким образом повысить количество выполняемых вычислений в месяц. Вместе с тем архитектура «Оракула» спроектирована в соответствии с требованиями импортозамещения.

— Проекты внедрения суперкомпьютеров единичные в нашей стране. Если раньше западные производители предлагали их как моновендорные решения в отлаженных конфигурациях, то сегодня суперкомпьютер — это штучная работа, выполненная с учетом уникальных требований заказчика. Эксперты К2Тех самостоятельно подобрали компоненты и спроектировали архитектуру «Оракула» под задачи Центра НТИ с учетом требования — ориентироваться на лучшие решения, обеспечивающие технологический суверенитет. При этом в ходе конструирования кластера мы предусмотрели возможность его дальнейшего масштабирования. Нам очень приятно, что профессиональное сообщество ИТ-руководителей Global CIO так высоко оценило этот проект! Более того, мы видим, как интерес к суперкомпьютерам растет и среди наших заказчиков. Поэтому в перспективе мы планируем вывести наши компетенции по HPC-кластерам в отдельное подразделение, — отмечает руководитель направления ИТ-инфраструктуры К2Тех Алексей Зотов.

Высокопроизводительные вычислительные мощности «Оракула» потребовались Центру НТИ для разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами. В их числе — инновационные композиционные электрохимические покрытия, перспективные магнитные и огнеупорные материалы. Кроме того, HPC-кластер необходим для ключевых проектов Центра НТИ, связанных с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. К ним относятся разработка прототипа цифрового паспорта материала и его информатизация (материал как элемент Интернета вещей), создание цифровых двойников технологических процессов.

— На текущий момент Центр НТИ нацелен на создание и ускоренный вывод на рынок новых типов материалов и продуктов на их основе. Их применение при проектировании деталей, конструкций и прочих изделий способствует развитию отечественных авиационной, космической, энергетической и иных промышленных отраслей, обеспечению технологического суверенитета. Поэтому нам была важна не только высокая производительность вычислительного кластера, но и его компонентная и программная независимость. А это значит – соответствие требованиям импортозамещения. Нам приятно, что такую сложную архитектуру суперкомпьютера реализовали специалисты К2Тех, являющиеся экспертами в области реализации комплексных проектов полного цикла, а также подбора лучших российских решений для достижения поставленных целей и задач, — подчеркивает и.о. директора ЦНФМ Тимур Бъядовский.

Эксперты К2Тех развернули суперкомпьютер на 11 узлах. Вычислительная подсистема состоит из 392 процессорных ядер, установленных в 7 высокопроизводительных серверах. В их составе серверы как на базе CPU, так и графические с GPU-ускорителями для обработки визуальных данных. Обмен данными между серверами обеспечивает первый российский интерконнект «Ангара» разработки АО «НИЦЭВТ». Номинальная скорость передачи данных — не менее 75 Гбит/c, без блокировок и с низкими задержками. Ожидаемая пиковая производительность суперкомпьютера — не менее 47 Тфлопс. Вместимость отказоустойчивого NFS-хранилища — не менее 40 Тбайт данных. Для эффективной утилизации вычислительных мощностей серверов специалисты К2Тех развернули и настроили среду виртуализации на основе платформы zVirt отечественного разработчика Orion soft.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI