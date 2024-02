Сергей и Оксана Устиновы: в одной семье — два лучших преподавателя

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня выпуск спецпроекта «Персона» на портале Политех МЕДИА не совсем обычный. В нём не один герой, а два: профессор Высшей школы программной инженерии ИКНК, доктор технических наук Сергей Устинов и старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта ИФКСТ, кандидат педагогических наук, доцент Оксана Устинова.

Хотя, если учесть, что это семейная пара, то можно сказать, что герой рубрики сегодня — семья.

Устиновы неразлучны уже 35 лет. И так же вместе уже три года лидируют в конкурсе «Лучший преподаватель глазами студентов».

Интервью Сергей Михайлович и Оксана Николаевна тоже дают вместе. В Год семьи о дружной семье политехников читайте в нашем материале .

