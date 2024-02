Сергей Белов награжден медалью Анатолия Кони | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Церемония состоялась в день 180‑летия со дня рождения Анатолия Федоровича Кони — преподавателя Университета, юриста, судьи, оратора, общественного деятеля.

Медаль Анатолия Кони — высшая ведомственная награда Министерства юстиции РФ. Награду присуждают за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере юстиции и законотворческой деятельности, обеспечение законных интересов личности и государства.

Сергей Белов преподает в Университете более 20 лет, руководит факультетом с 2017 года, заведует кафедрой конституционного права, возглавляет НИИ проблем государственного языка СПбГУ. Является главным редактором журнала «Правоведение», членом научно‑консультативного совета при Верховном суде РФ.

Сергей Александрович — руководитель университетского экспертного проекта «Мониторинг правоприменения» — проекта, в рамках которого эксперты собирают, обобщают и анализируют информацию о том, как нормативные акты, в основном законы, применяются на практике. Такие исследования позволяют понять, как суды или госорганы трактуют законы, какие проблемы возникают при их применении и что можно предпринять, чтобы повысить эффективность применения той или иной нормы.

СПбГУ сотрудничает с Министерством юстиции в сфере мониторинга правоприменения с 2011 года. Университет направляет результаты исследований в Минюст России для подготовки проекта ежегодного доклада президенту РФ о результатах мониторинга правоприменения.

