«Роснефть» презентовала новую программу по изучению и сохранению биоразнообразия Арктики

В рамках Международной выставки-форума «Россия» компания «Роснефть» презентовала свою новую программу по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов арктического региона.

В пресс-конференции приняли участие представители компании, Минприроды России и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова.

Исследования пройдут в период с 2024 по 2027 гг. на севере Красноярского края. В ходе организованных «Роснефтью» экспедиций специалисты ведущих научных организаций России впервые проведут авиаучет белых медведей Карского моря, мониторинг дикого северного оленя и изучат рыб устья реки Енисей, а также построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря, проверив места гнездования ценных видов птиц. Информация о популяциях животных позволит ученым сделать выводы о состоянии их сред обитания и разработать меры по сохранению биоразнообразия арктического региона.

Директор Департамента научно-технического развития и инноваций ПАО «НК «Роснефть» Александр Пашали отметил: «Программа продолжит многолетние научно-исследовательские работы компании. Они направлены на изучение ключевых видов-биоиндикаторов и сохранение биологического разнообразия Российской Арктики. Новый четырехлетний цикл работ предлагает новые методы и цели исследований, а также обещает уникальные результаты. В рамках авиаучета карской популяции белого медведя запланирована съёмка в видимом и инфракрасном диапазонах и обработка снимков с помощью предобученных нейросетей. Мы планируем использовать искусственный интеллект, чтобы значительно ускорить обработку данных, так как новый авиаучет – это минимум 2 миллиона изображений». На текущий момент данных о карской субпопуляции белого медведя у научного мира нет, и исследования «Роснефти» позволят пополнить базу знаний об этом животном. Ученые также опробуют новейший тип спутниковых передатчиков, чтобы отследить активность медведей и перемещения в период миграции.

Мониторинг диких северных оленей Западного Таймыра имеет прикладное значение для региона, так как это животное является ключевым элементом существования коренного населения, занимающегося традиционными промыслами.

Новая программа компании реализуется в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» национального проекта «Экология». «Инициатива собрала вместе разных партнеров, чтобы сохранить уникальных исчезающих животных», – рассказала заместитель директора ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды Ольга Кревер.

Проект является продолжением работ, которые «Роснефть» уже провела на российском Севере. С 2012 года компания организовала 50 масштабных комплексных экспедиций, посвященных всестороннему исследованию Арктики, которые включали в себя изучение видов-биоиндикаторов: белого медведя, атлантического моржа, северного оленя и белой чайки. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны. Результаты многолетней работы по изучению региона представлены в серии экологических атласов «Роснефти» и «Иннопрактики».

Часть работ по изучению животных северных регионов выполняется Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Как сообщил его директор Сергей Найденко, в условиях глобального потепления и изменения климата в Арктике поведение животных постоянно меняется. Ученые отслеживают эти изменения, чтобы полнее понимать происходящие в регионе процессы.

«Роснефть» уделяет большое внимание вопросам экологии и сохранения природы. В организованных компанией исследованиях принимают участие специалисты ведущих научных организаций России. Для проведения работ задействуется высокотехнологичное современное оборудование: самолеты-лаборатории, пригодные для полетов в сложных климатических условиях российской Арктики, тепловизоры, новейшие GPS-передатчики и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.

Презентация проекта состоялась в рамках тематических Дней Арктики, до 18 февраля проходящих в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

16 Февраля 2024 г.

