Профессор Александр Руденко получил знак отличия Министерства обороны РФ

Александр Руденко

Профессор кафедры организации строительства СПбГАСУ Александр Руденко удостоен Знака отличия Министерства обороны Российской Федерации III степени за лучшую научную работу, выполненную в интересах Министерства обороны РФ по итогам конкурса за 2023 г.

Авторов лучших научных работ, выполненных в интересах Министерства обороны России по итогам конкурса за 2023 г., награждали в День российской науки – 8 февраля в Москве, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В церемонии участвовали председатель Военно-научного комитета Вооружённых сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Василий Трушин, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышёв и другие представители научной общественности страны и Вооружённых сил.

Александр Руденко получил награду за изданную в 2022 г. монографию «Технико-экономические и организационные аспекты восстановления объектов военной инфраструктуры».

Соавторами профессора Руденко стали коллеги из Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва, доктора технических наук: руководитель коллектива – начальник кафедры «Технология, организация и экономика строительства» Александр Бирюков и заместитель начальника кафедры «Управление строительством и эксплуатацией объектов военной инфраструктуры» Юрий Бирюков.

В своей монографии авторы представили научно-практические решения по восстановлению объектов, повреждённых в результате военных конфликтов, сейсмических и техногенных катастроф. Александр Руденко отвечал за разделы по ресурсному обеспечению работ и оценке технико-экономической эффективности, а также за отдельные вопросы организации производственных процессов.

Монография представляет интерес для научно-педагогических работников и специалистов-практиков, связанных с решением вопросов по восстановлению зданий и сооружений. Кроме того, её можно использовать при проведении занятий со студентами строительных специальностей. Книга содержит информацию о том, как рассчитать потребность в строительных машинах, выбрать и распределить средства механизации, обращаться со строительными отходами и много других полезных сведений.

О необходимости исследования Александр Руденко впервые задумался в 2021 г. Работу над монографией упрощал существенный массив статистического материала и большой научно-практический опыт членов научного коллектива.

«Я планирую продолжить исследования в данном направлении. Возникли новые вопросы, которые требуют разрешения с учётом критериев экологичности, эффективности, затрат, производительности», – сообщил учёный.

Поздравляем Александра Алексеевича Руденко с наградой и желаем дальнейших успехов!

Бирюков, А. Н. Технико-экономические и организационные аспекты восстановления объектов военной инфраструктуры: монография / А. Н. Бирюков, Ю. А. Бирюков, А. А. Руденко. – Санкт-Петербург: ВИ (ИТ) ВА МТО; ООО «Р-Копи», 2022. – 284 с.

