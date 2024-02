Открылась Передовая инженерная школа «РосГеоТех»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Передовая инженерная школа «РосГеоТех» создана на базе ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова совместно с Государственным университетом управления. Деятельность Школы охватывает развитие альтернативной энергетики, энергомашиностроении, нефтегазового дела на заключительном этапе эксплуатации нефтяных месторождений, автономных беспилотных и робототехнических инновационных систем.

Ключевые тематики ПИШ «РосГеоТех»:



— Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело;

— Искусственный интеллект и цифровые технологии;

— Промышленная экология и биотехнологии;

— Передовые производственные технологии.

Уникальность ПИШ «РосГеоТех»

ПИШ «РосГеоТех» является уникальной базой на СКФО по разработке критических технологий и подготовке кадров для комплексного использования скважин на заключительных стадиях разработки нефтяных залежей в интересах устойчивого развития нефтегазодобывающих регионов России.

Чеченская Республика – первый в России субъект, на территории которого крупнейшая нефтедобывающая компания АО «Грознефтегаз» (ПАО «НК «Роснефть»), являющаяся основным индустриальным партнёром Школы, столкнулась с проблемой, что более 95% нефтяных скважин выработали свой ресурс, дебит месторождений снижается, а парк выработанных скважин, нуждающихся в консервации и ликвидации уже многократно превышает объём находящихся в активной эксплуатации. Эти вызовы станут актуальны и для других нефтедобывающих регионов РФ. Разрабатываемые в ПИШ технологии обладают высоким экспортным потенциалом и могут быть востребованы в других нефтедобывающих странах Ближнего Востока и Центральной Азии.

Ключевые результаты реализации программы развития ПИШ к 2030 году:

Разработана и внедрена 21 новая образовательная программа высшего образования для опережающей подготовки инженерных кадров и дополнительные профессиональные программы;

Более 600 обучающихся прошли обучение в передовой инженерной школе по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, трудоустроившихся в российские высокотехнологичные компании и на предприятия;

Более 600 инженеров прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в передовой инженерной школе;

Разработаны и внедрены прорывные технологий и продукты, созданных в ходе реализации 5 научных проектов ПИШ (Геотермика-2030, АБРИС, ЭкоТриз, ГеоМап, ИС «Недра»);

Создано 7 специальных научно-образовательных пространств;

Более 5 000 школьников приняли участие в деятельности ПИШ в целях ранней профессиональной ориентации.

Научно-технические проекты ПИШ «РосГеоТех»

ЭкоТриз

Разработка критических технологий повышения эффективности эксплуатации скважин на заключительных стадиях разработки нефтяных месторождений в интересах устойчивого развития нефтегазодобывающих регионов России.

Компании-партнеры: ПАО НК Роснефть / АО Грознефтегаз, АО Чеченнефтехимпром.

Сроки реализации: 2024-2027 гг.

Геотермика

Научно-обоснованные технико-технологические решения для комплексного использования глубинного тепла Земли.

Компании-партнеры: АО Чеченнефтехимпром, ООО НПП Юг-Геотерм.

Сроки реализации: 2024-2027 гг.

ИС «Недра»

Научный проект «Разработка информационной системы для расчета параметров оборудования для добычи углеводородного сырья, применительно к конкретным условиям эксплуатации».

Сроки реализации: 2024-2027 гг.

АБРИС

Научный проект «Автономные беспилотные и робототехнические инновационные системы мониторинга нефтегазовых объектов и геофизических обследований».

Сроки реализации: 2024-2028 гг.

ГеоMап

Научный проект «Формирование интерактивной карты геотермальных ресурсов России».

Сроки реализации: 2024-2030 гг.

Высокотехнологичные компании – ключевые партнеры ПИШ «РосГеоТех»

ПАО «РусГидро»

АО «Грознефтегаз»

АО «Чеченнефтехимпром»

ООО «НПП Юг-Геотерм»

ООО «Имплазтех»

ООО «АлНЭКо»

ООО «КЛЕВЕР»

ООО «ФИНКО»

ООО «ФОРПОСТ»

ООО «ПРОМАВТО»

ООО «ARMDL»

ООО «Технология»

ООО «Меркатор Калуга»

ООО «ВР Концепт»

О проекте «Передовые инженерные школы»

Передовые инженерные школы

Федеральный проект, созданный в 2022 году по инициативе Минобрнауки РФ и направленный на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Федеральный проект является одной из инициатив Правительства РФ, направленных на повышение качества жизни граждан, выполняется в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Цель федерального проекта

Обеспечить высокопроизводительные экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости. Создавать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с высокотехнологичными компаниями Российской Федерации.

Актуальность

«Передовые инженерные школы» – один из инструментов модернизации российской экономики и ее перевода на инновационный путь развития.

