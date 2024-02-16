Открылась Передовая инженерная школа «РосГеоТех»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Передовая инженерная школа «РосГеоТех» создана на базе ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова совместно с Государственным университетом управления. Деятельность Школы охватывает развитие альтернативной энергетики, энергомашиностроении, нефтегазового дела на заключительном этапе эксплуатации нефтяных месторождений, автономных беспилотных и робототехнических инновационных систем.
Ключевые тематики ПИШ «РосГеоТех»:
— Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело;
— Искусственный интеллект и цифровые технологии;
— Промышленная экология и биотехнологии;
— Передовые производственные технологии.
Уникальность ПИШ «РосГеоТех»
ПИШ «РосГеоТех» является уникальной базой на СКФО по разработке критических технологий и подготовке кадров для комплексного использования скважин на заключительных стадиях разработки нефтяных залежей в интересах устойчивого развития нефтегазодобывающих регионов России.
Чеченская Республика – первый в России субъект, на территории которого крупнейшая нефтедобывающая компания АО «Грознефтегаз» (ПАО «НК «Роснефть»), являющаяся основным индустриальным партнёром Школы, столкнулась с проблемой, что более 95% нефтяных скважин выработали свой ресурс, дебит месторождений снижается, а парк выработанных скважин, нуждающихся в консервации и ликвидации уже многократно превышает объём находящихся в активной эксплуатации. Эти вызовы станут актуальны и для других нефтедобывающих регионов РФ. Разрабатываемые в ПИШ технологии обладают высоким экспортным потенциалом и могут быть востребованы в других нефтедобывающих странах Ближнего Востока и Центральной Азии.
Ключевые результаты реализации программы развития ПИШ к 2030 году:
Разработана и внедрена 21 новая образовательная программа высшего образования для опережающей подготовки инженерных кадров и дополнительные профессиональные программы;
Более 600 обучающихся прошли обучение в передовой инженерной школе по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, трудоустроившихся в российские высокотехнологичные компании и на предприятия;
Более 600 инженеров прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в передовой инженерной школе;
Разработаны и внедрены прорывные технологий и продукты, созданных в ходе реализации 5 научных проектов ПИШ (Геотермика-2030, АБРИС, ЭкоТриз, ГеоМап, ИС «Недра»);
Создано 7 специальных научно-образовательных пространств;
Более 5 000 школьников приняли участие в деятельности ПИШ в целях ранней профессиональной ориентации.
Научно-технические проекты ПИШ «РосГеоТех»
ЭкоТриз
Разработка критических технологий повышения эффективности эксплуатации скважин на заключительных стадиях разработки нефтяных месторождений в интересах устойчивого развития нефтегазодобывающих регионов России.
Компании-партнеры: ПАО НК Роснефть / АО Грознефтегаз, АО Чеченнефтехимпром.
Сроки реализации: 2024-2027 гг.
Геотермика
Научно-обоснованные технико-технологические решения для комплексного использования глубинного тепла Земли.
Компании-партнеры: АО Чеченнефтехимпром, ООО НПП Юг-Геотерм.
Сроки реализации: 2024-2027 гг.
ИС «Недра»
Научный проект «Разработка информационной системы для расчета параметров оборудования для добычи углеводородного сырья, применительно к конкретным условиям эксплуатации».
Сроки реализации: 2024-2027 гг.
АБРИС
Научный проект «Автономные беспилотные и робототехнические инновационные системы мониторинга нефтегазовых объектов и геофизических обследований».
Сроки реализации: 2024-2028 гг.
ГеоMап
Научный проект «Формирование интерактивной карты геотермальных ресурсов России».
Сроки реализации: 2024-2030 гг.
Высокотехнологичные компании – ключевые партнеры ПИШ «РосГеоТех»
- ПАО «РусГидро»
- АО «Грознефтегаз»
- АО «Чеченнефтехимпром»
- ООО «НПП Юг-Геотерм»
- ООО «Имплазтех»
- ООО «АлНЭКо»
- ООО «КЛЕВЕР»
- ООО «ФИНКО»
- ООО «ФОРПОСТ»
- ООО «ПРОМАВТО»
- ООО «ARMDL»
- ООО «Технология»
- ООО «Меркатор Калуга»
- ООО «ВР Концепт»
О проекте «Передовые инженерные школы»
Передовые инженерные школы
Федеральный проект, созданный в 2022 году по инициативе Минобрнауки РФ и направленный на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Федеральный проект является одной из инициатив Правительства РФ, направленных на повышение качества жизни граждан, выполняется в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
Цель федерального проекта
Обеспечить высокопроизводительные экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости. Создавать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с высокотехнологичными компаниями Российской Федерации.
Актуальность
«Передовые инженерные школы» – один из инструментов модернизации российской экономики и ее перевода на инновационный путь развития.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 16.02.2024
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.