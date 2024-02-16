НИУ ВШЭ и Национальная академия наук Казахстана договорились о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В начале февраля в кампусе Высшей школы экономики на Покровском бульваре состоялась встреча проректора НИУ ВШЭ Виктории Пановой с вице-президентом Национальной академии наук Республики Казахстан Абаем Сериккановым. Они обсудили возможные направления сотрудничества, итогом встречи стало подписание меморандума о намерениях.

На площадке ВШЭ в Москве сотрудники международного блока университета говорили о перспективах совместной работы в различных областях с вице-президентом Национальной академии наук Республики Казахстан (НАН РК). НАН РК — республиканское общественное объединение, в состав которого входят ведущие ученые Казахстана.

Академия, основанная в 1946 году, принимает участие в определении приоритетных направлений развития науки Казахстана, готовит для представления главе государства ежегодный Национальный доклад по науке и видит международное сотрудничество как одно из приоритетных направлений деятельности. В числе международных партнеров — 12 национальных академий наук и 8 организаций.

Проректор Виктория Панова рассказала о ВШЭ как о многопрофильном исследовательском университете международного уровня, открытом для сотрудничества с партнерами из разных стран. Она отметила, что Вышка входит в первую группу университетов, получивших грант по направлению «Исследовательское лидерство» программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в рамках конкурса Министерства науки и высшего образования РФ. Также в 2021 году Высшая школа экономики победила в конкурсе и получила грант для создания Центра искусственного интеллекта. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», основная задача которого — стимулирование развития и внедрения технологий ИИ в России. На базе центра НИУ ВШЭ сейчас реализуется 25 проектов, в которых участвуют восемь факультетов московского кампуса и сотрудники остальных кампусов.