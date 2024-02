НИУ ВШЭ и Национальная академия наук Казахстана договорились о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В начале февраля в кампусе Высшей школы экономики на Покровском бульваре состоялась встреча проректора НИУ ВШЭ Виктории Пановой с вице-президентом Национальной академии наук Республики Казахстан Абаем Сериккановым. Они обсудили возможные направления сотрудничества, итогом встречи стало подписание меморандума о намерениях. На площадке ВШЭ в Москве сотрудники международного блока университета говорили о перспективах совместной работы в различных областях с вице-президентом Национальной академии наук Республики Казахстан (НАН РК). НАН РК — республиканское общественное объединение, в состав которого входят ведущие ученые Казахстана. Академия, основанная в 1946 году, принимает участие в определении приоритетных направлений развития науки Казахстана, готовит для представления главе государства ежегодный Национальный доклад по науке и видит международное сотрудничество как одно из приоритетных направлений деятельности. В числе международных партнеров — 12 национальных академий наук и 8 организаций. Проректор Виктория Панова рассказала о ВШЭ как о многопрофильном исследовательском университете международного уровня, открытом для сотрудничества с партнерами из разных стран. Она отметила, что Вышка входит в первую группу университетов, получивших грант по направлению «Исследовательское лидерство» программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в рамках конкурса Министерства науки и высшего образования РФ. Также в 2021 году Высшая школа экономики победила в конкурсе и получила грант для создания Центра искусственного интеллекта. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», основная задача которого — стимулирование развития и внедрения технологий ИИ в России. На базе центра НИУ ВШЭ сейчас реализуется 25 проектов, в которых участвуют восемь факультетов московского кампуса и сотрудники остальных кампусов.

«Знаменательно, что наша встреча проходит в преддверии Дня российской науки, а также 300-летнего юбилея Российской академии наук. Казахстан — друг, сосед и стратегический партнер. Мы открыты для обсуждения различных форматов научного и образовательного сотрудничества, совместных социально значимых проектов и новых партнерств», — сказала Виктория Панова.

В ходе встречи Абай Серикканов рассказал о существующих в Казахстане мерах поддержки ученых, связанных с жилищной политикой, программой зарубежных стажировок и другими финансовыми механизмами. Вице-президент НАН РК отметил, что в этот же день встретился с сотрудниками Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. С 2002 года ИСИЭЗ ведет исследования в области статистики науки, технологий, инноваций, образования, цифровой экономики и информационного общества, долгосрочного прогнозирования (форсайта), научно-технической и инновационной политики, международного сотрудничества в научной сфере. «Форсайт прописан в действующем законодательстве Казахстана как приоритетный вектор развития науки, техники и общества и тесно связан с деятельностью Национальной академии наук Республики Казахстан. Наше сотрудничество обеспечит обмен знаниями, ресурсами и экспертным опытом, позволит проводить совместные исследования, обеспечит гарантию их качества и в целом усилит позитивное влияние на политику в сфере науки», — пояснил Абай Серикканов. Виктория Панова поддержала инициативу НАН РК сотрудничать в области научного и технологического форсайта и дополнительно обозначила другие сильные и близкие академии научные и образовательные направления, разрабатываемые в НИУ ВШЭ, в том числе такие, как демография и исследования человеческого капитала, трудовые исследования, урбанистика, физика и математика, а также информатика. «Сотрудничество между нашими организациями может развиваться в представляющих взаимный интерес сферах и не ограничиваться только обменами в академической, исследовательской и научной областях. Уверена, что заключение меморандума о намерениях, который мы сегодня подписываем, станет началом плодотворной работы», — подчеркнула Виктория Панова. В рамках встречи НИУ ВШЭ и НАН РК стороны не только обозначили актуальные направления дальнейшего взаимодействия, но и договорились продумать потенциал сотрудничества по направлению аспирантуры и докторантуры. Проректор также пригласила Абая Серикканова и коллег из Казахстана принять участие во флагманских мероприятиях НИУ ВШЭ — в XXV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ в апреле и в Международной партнерской неделе в июне этого года.

