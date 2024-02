Легкоатлеты НГУ завоевывают медали на областных соревнованиях

Source: MIL-OSI Russian Language News

В манеже Кольцово прошли Чемпионат и первенство Новосибирской области по легкой атлетике, в которых успешно выступили наши студенты.

На Чемпионате серебряные медали принесли нашей команде Яна Степанчук (ФЕН), пробежавшая 60 м за 8.10 сек, и Илья Матеюк (ФИТ) на дистанции 400 м с результатом 53.80.

Среди юниоров до 23 лет отличились:

Ника Сигунова (ЭФ) – выиграла бег на 800 м (результат 2.19.30), и через неделю защищала честь нашей области на Первенстве России в Санкт-Петербурге, где заняла 7 и 8 места на дистанциях 3000 и 1500 м среди сильнейших спортсменок страны.

Никита Кошелев (ИИР) – завоевал 2 золотых медали: на дистанции 2000 м с препятствиями (результат 6.56,25) и в беге на 3000 м (результат 10.12.22).

Вторые места заняли Александр Лапушинский (ФИТ), результат 10.41,09 на дистанции 3000 м и Данил Касьянов (ФФ), результат 2.04.04 в беге на 800 м.

В группе юниоров до 20 лет обладателем одной золотой и двух серебряных медалей стал Мирон Гаськов (ФИТ), в беге 2000 м с препятствиями и в гладком беге на 3000 м. На этой же дистанции лидировал Алексей Чвирук (ММФ) с результатом 9.51.58

Поздравляем победителей и призеров областных соревнований по легкой атлетике и их тренеров Антона Мамекова и Максима Мальцева!

